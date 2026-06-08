黃金時代將結束？中國電商出口失速連5跌 2原因害慘陷麻煩

中國電商發展步調停滯。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著伊朗戰爭導致航空燃油價格飆升導致「成本上升」，再加上歐美中低收入消費者「需求轉弱」，中國跨境電商出口動能正出現降溫跡象，像是Temu、Shein與全球速賣通（AliExpress）等大型電商平台的獲利能力正面臨衝擊。

路透報導，這類平台過去幾年快速崛起，主要依靠中國工廠生產的低價商品，透過空運直接送到全球消費者手中，例如一件售價僅5美元（約新台幣157元）的洋裝，就能跨國配送。然而，這套商業模式近年已接連遭遇挑戰。

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除了美國總統川普去年提高中國商品關稅，並取消低價包裹免稅待遇外，中東局勢升溫也進一步拉高物流成本。包括DHL Express在內的國際物流業者，近期陸續調高燃油附加費，讓跨境電商賣家與平台承受更大壓力。

根據盧森堡顧問公司Trade and Transport Group分析中國海關數據，今年4月中國低價跨境電商出口額降至98.1億美元（約新台幣3090億），較去年同期減少10.9%，也是連續第5個月出現年減。

深圳一名在Temu販售女裝的賣家Diana Qiao表示，由於每件商品的平均運費增加約1美元（約台幣31.5元），她已將商品售價調高約2美元（約新台幣63元），以維持獲利空間。她坦言「最後還是消費者買單。」雖然價格上漲後銷量略有下滑，但目前還不到需要調整物流模式的程度。

市場人士認為，出口金額下滑不只是因為成本增加，也反映出這些低價電商平台過去幾年的高速成長階段，可能已逐漸告一段落。

Trade and Transport Group總經理Frederic Horst指出，許多平台近年正逐步將商品提前運往海外倉庫，再從當地配送給消費者，而非所有商品都直接從中國空運。他表示，這樣的轉變其實相當合理，「如果買的是一件重約300到400公克的上衣，空運成本甚至可能占商品總成本的六成。」

雖然目前跨境電商出口規模仍遠高於兩年前，但市場普遍認為，要重現過去幾年的爆發式成長已愈來愈困難。分析指出，Temu與Shein在歐美市場已取得相當高的市占率，市場逐漸趨於成熟。同時，油價上漲也讓美國與歐洲家庭生活成本增加，進一步壓縮消費預算。

此外，歐盟也計畫自7月1日起，針對低價跨境電商包裹加收每件3歐元（約新台幣109元）的處理費，可能進一步削弱中國電商平台的價格優勢。一名中國物流業高層表示，空運成本上升確實造成影響，但更大的問題是平台本身已進入成長放緩階段，加上全球通膨壓力仍在，海外消費需求也同步降溫。

貨運平台Freightos研究主管Judah Levine指出，即使未來伊朗衝突降溫，航空燃油價格回落仍需要時間，因此空運價格短期內恐怕難以大幅下降。

在物流成本攀升、消費需求轉弱以及各國監管趨嚴等因素影響下，中國低價跨境電商過去仰賴「低價＋快速配送」的成長模式，正面臨近年來最嚴峻的考驗。

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