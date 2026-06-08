市值兆美元台韓股市為何崩盤 重要元兇找到！被迫賣台積電、聯發科和三星

台灣和南韓等亞洲股市引發劇烈的「黑色星期一」崩盤。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕全球科技股前所未有的集中性危機已演變為投資者面臨的結構性陷阱，引發劇烈的「黑色星期一」崩盤，波及南韓、台灣等亞洲新興市場。

彭博和路透等媒體報導，由於台韓股市爆發式成長的股票規模已超出風險合規限額，主動型投資組合經理（Active portfolio managers）被迫拋售表現最佳的晶片巨頭股票（台積電、聯發科和三星等）。這種結構性異常扭曲區域基準，加速資金從主動型基金（active funds）向被動型基金（passive funds）的大規模轉移，並引發歷史性的調整。這也可以解釋為何這些成功的科技股卻在台灣和南韓引發兆美元市場的崩盤。

請繼續往下閱讀...

市場扭曲的核心在於一個機械悖論：隨著科技巨頭表現優異，主動型基金出於法律或結構性原因，必須減持其持股以管理集中風險。光是三家市值超大的科技公司：台積電、三星和SK海力士，就佔據了MSCI亞太（除日本外）指數近三分之一的權重。

在國家層面，這種集中度更加極端。台積電在台灣加權指數（TAIEX）中佔據了驚人的41.5%的佔額，而三星和SK海力士合計佔據了韓國綜合股價指數（KOSPI）的55%。

根據彭博報導，木星資產管理公司（Jupiter Asset Management）亞洲股票收益投資經理薩姆·康拉德（Sam Konrad）表示：「我們被迫拋售了台積電、三星和聯發科的股票。」儘管台積電、三星和聯發科今年迄今的股價分別上漲了52%、159%和184%，但他的基金仍不得不拋售這些晶片績優製造商的股票。

這種投資機制造成一種制度性困境：強勁的業績表現反而迫使投資人減持，人為地限制主動型投資組合超越基準的上漲空間。

匯豐銀行駐香港亞太區股票策略主管范德林德（Herald Van der Linde）在一份研究報告中指出：「隨著股票持續跑贏大盤，基金將越來越難以增持，從而加劇了強制拋售的惡性循環，即便基本面強勁，低配倉位也會不斷擴大基金的投資股本。」

結構性崩潰導致該地區科技中心市場出現劇烈波動。南韓綜合股價指數（KOSPI）開盤後不久暴跌超過8%，觸發強制20分鐘停牌，隨後跌幅收窄，這得益於記憶體巨頭三星電子和SK海力士股價從盤中低點反彈。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法