高都汽車進駐屏東六塊厝產業園區 斥資20億元設車輛整備中心

高都汽車進駐屏東六塊厝產業園區，車輛整備中心進行動土典禮。（記者葉永騫攝）

〔記者葉永騫／屏東報導〕高都汽車公司今天（8日）於屏東縣六塊厝產業園區舉行「車輛整備中心新建工程」動土典禮，屏東縣長周春米與高都汽車董事長余榮輝等人上香祈求工程圓滿順利，周春米表示，高都汽車此次投資20億元，進駐面積約6000坪，看好屏東的發展。

周春米表示，屏東在汽車產業擁有深厚且完整的發展基礎，長期累積汽車製造、精密加工、銷售及售後服務等產業能量，是南台灣重要的汽車產業重鎮，高都汽車進駐六塊厝產業園區，將屏東汽車產業版圖從傳統製造與維修服務，延伸至高度數位化的車輛智慧整備、後端精密服務及現代化物流管理，象徵屏東汽車產業正式邁向智慧化、高值化與系統化的新階段。

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屏東縣長周春米與高都汽車董事長余榮輝（左前一）等人上香祈求工程圓滿順利。（記者葉永騫攝）

周縣長指出，高都汽車車輛整備中心的設立，未來透過研發設計、智慧製造、車輛整備、物流配送到終端服務的完整串聯，將進一步提升產業整體競爭力，打造具備國際視野與市場競爭力的汽車產業生態系。隨著太空產業及火箭技術研發落腳屏東，未來在精密製造、智慧控制、材料科技等領域，可以與汽車產業產生更多跨域合作與技術交流機會，為屏東產業發展開創更多元且具前瞻性的成長空間。

縣府城鄉發展處說明，六塊厝產業園區土地已全數出售，共吸引7家優質企業申購進駐，將成為帶動屏東產業升級的重要引擎。

高都汽車進駐屏東六塊厝產業園區，車輛整備中心動土後開始整地。（記者葉永騫攝）

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