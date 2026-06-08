邊環遊世界邊創業！一年後她「衝出4700萬營收」 成功心路曝光

Shakeemah Smith邊環遊世界邊創業。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕一場原本開心的生日旅行，卻意外改變人生軌跡。美國紐澤西州一名從事社工近15年的女子，因與好友在海外旅行期間決裂，意外踏上獨自旅行之路。沒想到，她不僅靠著旅遊點數與各種旅行技巧免費走訪52個國家，更進一步將自身經驗轉化為線上課程，在短短19個月內創造150萬美元（約新台幣4733萬元）營收。

Shakeemah Smith原本是一名社工。2016年，她在荷蘭阿姆斯特丹與2名多年好友一同慶祝30歲生日時，發生爭執。隔天早上，她發現2名好友竟在未告知的情況下退房離開，將她獨自留在異國。然而，她也因此做出一個重大決定，未來要展開獨自旅行。

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8個月後，仍在朝九晚五工作的Smith鼓起勇氣前往巴黎展開人生第一次單獨旅行。她坦言，當時內心充滿恐懼與不安，甚至準備了一本寫滿各種最糟情境與緊急聯絡資訊的筆記本，以防萬一。她回憶表示，當時恐懼幾乎主宰了自己，但她不願讓這段經歷奪走生活中的快樂。

這趟巴黎之旅成為人生轉捩點。此後數年間，她陸續造訪87個國家，其中82個國家都是獨自完成。隨著她不斷在Instagram分享旅程，越來越多女性主動詢問如何安全且有信心地獨自出國旅行。

起初，Smith透過Zoom一對一回答問題。直到造訪第34個國家、南非約翰尼斯堡時，她決定將自身經驗系統化，推出名為《Travel Like a Bawse》的10週線上課程，教導女性如何規劃、執行並享受獨自旅行。

創業初期並不容易。她花了整整3個月時間，每天在Instagram與Facebook發文宣傳，甚至親自傳訊息給手機通訊錄中的每一位聯絡人，才迎來第一筆課程訂單。

真正的爆發點則來自一名學員。課程推出約6個月後，一位名叫Adrien Jordan的學員主動聯繫她。Jordan完成課程後已成功前往多個國家旅行，而Smith當時並不知道，對方同時也是《Forbes》的自由撰稿人。

Jordan後來以Smith的故事撰寫專題報導，內容刊出後迅速引發關注。許多媒體也相繼報導她的創業歷程，甚至有電視節目主動接洽合作。隨著媒體曝光度大增，課程銷售快速成長。Smith將主力課程定價為1000美元（約新台幣3.2萬元），並透過大型Facebook社群合作推廣，與管理員分享收益來擴大招生規模。

課程內容除了教授女性如何安全、自信地獨自旅行外，也分享她最受歡迎的「旅行點數與旅遊駭客技巧（Travel Hacking）」策略。她透露，自己82趟獨旅中，有52個國家的旅費幾乎完全由信用卡點數與航空里程支付，相當於免費旅行。

隨著事業持續成長，Smith協助超過1.2萬名女性完成人生第一次獨自旅行。如今，她已造訪接近100個國家。除了旅遊課程外，她也進一步推出《Monetise Like a Bawse》創業課程，教導女性如何建立線上事業與個人品牌。目前，她的電子報訂閱人數已突破5萬人，Instagram追蹤者超過12萬人。

回顧這段不可思議的人生轉折，Smith感慨表示，若當年有人告訴她，一次痛苦的旅行經歷最終能在19個月內創造150萬美元收入，她一定不會相信。如今，她也鼓勵更多女性勇敢踏出第一步，因為有時候人生最大的機會，往往來自最意想不到的挫折。

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