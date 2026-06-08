英業達5月營收創同期新高 迎戰Q3全年營運高峰

英業達看好第二季筆電出貨季對季持平，伺服器出貨則將季增雙位數百分比。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕英業達（2356）5月營收828.08億元，月減2.3%、年增35.3%，創同期新高、單月第三高表現，今年前5個月營收累計為3679.05億元、年增31.24%。管理層看好第二季筆電出貨季對季持平，伺服器出貨則將季增雙位數百分比，集團全年整體營運高峰可望落在第三季。

英業達5月筆電出貨150萬台，月對月持平、年減16.6%。管理層提到，目前AI相關需求規模遠超過原先市場預期，即使部分客戶已提前鎖定物料，仍難以滿足後續持續增加的訂單需求。從供應鏈現況來看，許多料件已處於供不應求狀態，企業手中的安全庫存也持續下降。

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法人表示，近期市場面臨包括塑膠材料及中央處理器（CPU）等關鍵零組件供應緊張，其中又以中央處理器最受關注。由於AI伺服器需求快速成長，供應鏈備料難度明顯提升，部分客戶在缺貨訊號尚未全面浮現時，便已開始透過預付款方式向供應商爭取產能與料件供應。

法人觀察，有ODM廠的大型客戶在市場尚未普遍意識到中央處理器供應吃緊前，就已提前以現金付款方式排隊取得貨源，希望能確保後續出貨所需料件。不過即便提早布局，最終取得的貨量仍僅占整體需求約5%至10%，顯示供需缺口仍相當明顯。

針對後續供給改善時程，英業達預判，由於中央處理器需求量仍相當龐大，相關供應鏈擴產計畫需要時間推進，預計要到2028年至2029年左右，新增產能才有機會陸續到位，在此之前，供應緊張情況恐仍將持續存在，市場現在幾乎已看不到多餘庫存。

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