韓股成外資提款機？CNBC爆5個月狂拋1.9兆

外資近幾個月持續減持韓股。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒披露，儘管南韓綜合股價指數（KOSPI）週一遭逢黑色星期一，仍是今年以來全球表現最出色的股市之一，卻成為外資提款機，今年前5個月外資淨賣超金額高達620億美元（約台幣1.95兆）。

韓股週一（8日）受到記憶體暴跌衝擊，指數開低，摜破8000點關卡，直接回測7442點，跌逾8%，觸發熔斷，不過，在總統李在明稱股市市值邁向合理水平，指數跌勢收斂，盤中一度回到7800點，然投資人不買單，隨著科技股跌勢又加重，接近尾盤，指數再度熔斷，終場則跌8.29%，收7484.42點。

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《CNBC》指出，儘管南韓綜合股價指數（KOSPI）已成為迄今為止全球表現最出色的股票之一，創下年初至今的最高漲幅，但外資今年已拋售了價值數十億美元的南韓股票。

報導說，外資拋售韓股已持續數月，高盛估計，截至5月底，外資淨賣超韓股已達620億美元。許多投資者和策略師表示，外資的拋售與基本面惡化關係不大，可能是股市飆漲有關。

投資人告訴 CNBC，隨著南韓股市飆升，其在全球和新興市場基準指數中的權重大幅增加，迫使許多主動型基金經理人削減部位，以保持在投資組合和風險限制範圍內。

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