供應鏈瓶頸未解 空巴A321neo交機時程再拉長

空中巴士（Airbus，空巴）」已通知部分客戶，原定於2027年及2028年交付的A320neo系列客機將延後交機。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，歐洲航太巨擘「空中巴士（Airbus，空巴）」已通知部分客戶，原定於2027年及2028年交付的A320neo系列客機將延後交機。其中，市場需求強勁的A321neo機型受到的影響最為明顯。

綜合媒體報導，據知情人士透露，受引擎、航電系統及其他關鍵零組件供應不足影響，空巴生產進度持續受到限制，導致新機交付時程進一步拉長。

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報導指出，空巴一直與客戶保持溝通，並在近期於法國Toulouse舉行的客戶會議中，向客戶說明最新交付規劃。大型飛機租賃公司Air Lease Corporation證實，已接獲空巴通知，得知A320neo與A321neo機型將受到交付延誤影響。

空巴表示，正持續與供應商合作，以降低供應鏈問題對生產與交付造成的影響，但整體情況仍存在不確定性。數據顯示，空巴2026年5月共交付32架飛機，反映交付進度仍受供應鏈因素干擾。

儘管面臨挑戰，空巴仍維持全年交付830架飛機的目標，高於2024年的766架，顯示公司對後續產能提升與供應鏈改善仍抱持信心。

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