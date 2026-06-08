不只台日韓鼻青臉腫 印尼上演股匯債3殺慘劇

印尼股匯債迎來黑色星期一。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕亞股上演黑色星期一，台日韓3個主要股市一瀉千里，印尼更慘，爆出股匯債3殺慘劇，印尼股市盤中狂殺4%，10年期公債殖利率飆漲33個基點（殖利率與債券價格成反方向變動），創一年多來新高；印尼盾匯率也一度貶值0.8%，刷新低。

《彭博》報導，投資人對印尼政府經濟管理能力的擔憂日益加劇，新的大宗商品出口規則引發的混亂，以及印尼主權信用狀況再次受到審查，都打擊了投資者的信心。

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印尼基準指數寫歷史新高僅5個月後，迄今已暴跌近39%，成為彭博追蹤的90多個全球股指中今年表現最差的指數。印尼盾貶值約8%，為今年亞洲表現最差，上週貶破1萬8000印尼盾兌1美元的心理關口。

印尼股匯債迎來黑色星期一，股市盤中狂瀉4%，台北時間8日14點48分，報5390點，跌幅3.62%；印尼盾兌美元匯率也貶值0.8%，10年期公債殖利率飆漲33個基點，寫一年多來新高。

新加坡SGMC Capital Pte合夥人米爾普里（Mohit Mirpuri）表示，未來兩週至關重要。市場正在尋求財政紀律、政策一致性和對宏觀經濟穩定的堅定承諾的明確訊號。

報導指，全球投資者對印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）所領導的政府，更傾向民粹主義和干預主義的政策綱領越來越失去信心。今年以來，外資已從印尼股市淨匯出36億美元，超過了2020年疫情期間的股票資金流出額。伊朗戰爭加劇了這一壓力，因為高油價增加了印尼的能源補貼支出。

目前，投資人正密切關注政策制定者能否在不增加國家財政壓力的前提下，大幅提高債券殖利率以吸引資金流入。雅加達PT Mega Capital Sekuritas宏觀策略師Lionel Priyadi表示，印尼央行也需要更積極提高利率，才能吸引資金重返印尼盾資產市場。

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