黃仁勳效應！南韓7-11這款餅乾銷量暴增704％

輝達執行長黃仁勳向南韓民眾發放當地7-11的「蜂蜜香蕉口味脆片」，使得該產品銷量暴增704％。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕又是黃仁勳效應！輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，5日在南韓首爾麻浦區弘益大學站的烤肉餐廳大啖五花肉，席間親切地向民眾發放當地7-11的「蜂蜜香蕉口味脆片」，使得同款商品銷量暴增704％。

據《韓聯社》報導，黃仁勳當天和SK集團會長崔泰源、LG集團會長具光謨、NAVER董事長李海珍一起聚餐，不忘招呼在外面圍觀的群眾，拿出南韓7-11的餅乾親自發送，過程中也打開包裝品嘗看看味道如何。

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南韓7-11表示，這款產品6日、7日的銷量和上週同期相比暴增704％，在官方APP上的搜索量也比上週同期增加了160倍，可見黃仁勳在南韓引起的旋風之大。

據了解，南韓7-11「蜂蜜香蕉口味脆片」是和SK海力士合作推出，以玉米脆片包裹濃郁可口的蜂蜜香蕉味巧克力，方形外觀就像是半導體晶片（Chips），傳達出AI時代下高頻寬記憶體（HBM）使得SK海力士獲利暴漲的榮景。

眼尖的消費者不難發現，7-11這款餅乾包裝上也有「HBM Chips」的字樣，不過這裡的「HBM」是「蜂蜜香蕉口味（허니바나나맛）」的首字母縮寫，「Chips」則是脆片的意思。

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