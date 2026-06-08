台灣成亞太區資安攻擊重災區！資安院攜手微軟簽MOU強化數位韌性

資安院與台灣微軟今（8）日簽署合作備忘錄（MOU），將聚焦威脅情資共享、AI資安防禦及零信任架構等領域合作，共同強化台灣整體資安韌性。圖為雙方代表及與會官員合影。（記者邱巧貞攝）

〔記者邱巧貞／台北報導〕面對AI時代下日益複雜的資安威脅，國家資通安全研究院（簡稱資安院）與台灣微軟今（8）日正式簽署合作備忘錄（MOU），將聚焦資安威脅情資共享、AI賦能資安防禦、關鍵基礎設施韌性提升，以及零信任架構推動等面向，強化台灣整體資安能力與數位韌性。

簽約儀式由資安院院長林盈達與微軟全球公共事務北亞區負責人Marcus Bartley Johns代表雙方簽署，數位發展部次長楊佳玲、資安院董事長李德財及資安署署長蔡福隆也共同出席。

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根據《Microsoft Digital Defense Report 2025》指出，台灣遭受國家級威脅活動的數量高居亞太地區之冠。隨著生成式AI快速發展，攻擊手法日益多元且複雜，政府與關鍵基礎設施面臨的資安挑戰也持續升高。

資安院院長林盈達指出，面對日益複雜且快速演變的威脅環境，單靠傳統防禦思維已難以有效因應。資安院近年持續投入威脅獵捕、異常行為偵測等技術研發，並推動相關防禦架構於政府機關落地驗證，透過與微軟合作，台灣可直接接軌全球最前線的威脅情資網絡，進一步提升主動偵測、快速應變及持續強化資安韌性的能力。

未來，雙方將共同發展更精準的情資分析技術與防護機制，並聚焦於關鍵基礎設施防護、備援規劃及災難復原等領域，透過壓力測試與持續演練，提前驗證各項防護措施，以因應各類可能發生的攻擊情境。

微軟全球公共事務北亞區負責人Marcus Bartley Johns表示，台灣在全球科技產業與供應鏈體系中扮演關鍵角色，其資安韌性不僅影響本地產業發展，更攸關全球供應鏈的穩定與安全。

他表示，微軟自進入台灣市場以來，從早期建立工程研發能量，到近年啟用台灣資料中心，不斷加大在台投資與布局，而此次合作備忘錄的簽署，正是微軟長期深耕台灣歷程中的另一個重要里程碑，也展現微軟持續攜手台灣夥伴推動數位轉型與資安發展的承諾。

Marcus Bartley Johns指出，面對日益複雜且快速變化的資安威脅，沒有任何單一組織能夠獨自完成所有工作，特別是在資安領域，唯有透過政府、企業及各界夥伴跨領域合作，才能有效因應當前挑戰。

他進一步表示，在AI時代來臨之際，合作的重要性與迫切性更勝以往。AI帶來創新機會的同時，也衍生新的風險與挑戰，因此各界必須攜手合作，共享知識、經驗與資源，共同提升整體數位生態系的安全韌性。

談及未來合作方向，Marcus Bartley Johns指出，首先是整合關鍵情資與資料資源。微軟憑藉全球布局，每日蒐集並分析來自世界各地的安全訊號與威脅情資，而台灣政府機關則掌握與國家安全相關的重要資訊，若能透過適當機制整合雙方資源，並結合各自專業能力，將有助於提升整體資安防護效能與威脅應變能力。

第二則是強化模擬演練與測試機制。微軟持續投入大型情境模擬與防護驗證工作，希望透過實際演練與測試經驗，協助提升台灣整體資安防禦能力，並持續優化相關模型與機制，建立更完整且具韌性的防護架構。

根據合作備忘錄的內容，以強化台灣整體資安整備與韌性為主軸，聚焦數個核心面向。在技術方面將採試點 （pilot）模式，以階段性、可擴展的推動策略，從小規模驗證逐步拓展應用。雙方將透過可信賴的分享機制深化對資安威脅情資的合作，包括建立安全、封閉的協作管道，並納入相關政府利害關係人，共同提升威脅偵測與防禦修補效率。

微軟也將協助大規模提升零信任架構，涵蓋整備度評估、雲端與地端 （on-premises）環境的基準建立與演練。此外，亦將藉由AI賦能的資安防禦力，進一步強化威脅獵捕、異常偵測、復原/ 故障切換 （failover）的演練，全面提升基礎設施資安防禦韌性。

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