美科技七巨頭誰最值得現在買入？ 外媒點名4檔具爆發潛力

外媒點名現在最值得買入的4檔「七大巨頭」股票。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕投資媒體《The Motley Fool》報導，美股「科技七巨頭」是目前全球最具影響力的科技企業組合，成員同時也是全球市值最高的企業之一，包括輝達NVIDIA、蘋果Apple、Alphabet、微軟Microsoft、亞馬遜Amazon、特斯拉Tesla以及Meta Platforms，這7家公司各有優勢，但若從目前的估值、成長速度與未來潛力來看，以下4檔股票被認為是現階段最具投資吸引力的標的。

1.輝達：兼具成長與估值優勢

在這七家公司中，輝達被認為是目前最值得關注的一檔。原因其實很簡單，相較於其成長速度與長期潛力，輝達目前的股價並不算昂貴。目前全球對AI運算能力的需求仍遠遠超過供給，而輝達的GPU晶片正是推動AI發展最重要的核心硬體。

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許多市場研究機構預估，全球AI基礎建設建置潮至少將持續到2030年，甚至可能進一步加速。這代表AI產業仍處於相對早期階段，而輝達正位於整個產業鏈最核心的位置。

值得注意的是，雖然其營收成長速度遠高於多數科技七巨頭成員，但以未來預估本益比來看，它卻是七家公司中第二便宜的股票。如果未來幾年AI需求持續爆發，輝達仍有相當大的成長空間。

2.Meta Platforms：成長第二快，卻是最便宜

Meta目前是科技七巨頭中估值最低的一家公司。該公司目前的預估本益比約為19.3倍，不僅低於其他科技巨頭，甚至低於標普500指數約22.4倍的平均水準。更特別的是，Meta同時也是七家公司中成長速度第二快的企業。

換句話說，成長最快與第二快的兩家公司，反而是估值最便宜的兩家公司，這種情況在市場上並不常見。不過，市場對Meta仍存在一些疑慮。主要原因在於Meta雖然投入數百億美元發展AI與資料中心建設，但至今尚未真正找到明確的AI獲利模式。

目前AI帶來最明顯的成果，主要反映在廣告系統效率提升上，進而推升Facebook與Instagram的廣告收入。如果Meta未來能持續維持雙位數廣告成長，加上部分AI布局成功商業化，股價仍有進一步上升空間。

3.微軟：AI開始進入收成期

微軟近年在AI領域的布局被視為最成功的案例之一。從投資OpenAI、推出Copilot，到將AI功能全面導入Office與Azure雲端服務，微軟已逐步建立完整AI生態系。若以2027會計年度預估獲利計算，微軟目前的預估本益比約22.1倍，甚至比輝達更便宜。這樣的估值讓不少分析師感到意外。

更重要的是，微軟的AI投資已開始產生實際成果。根據最新財報，公司AI業務的年度經常性收入（Annual Recurring Revenue）已達370億美元，年增率高達123%。如果這樣的成長趨勢持續下去，市場認為微軟目前的估值可能被低估。

4.亞馬遜：AWS迎來近年最佳表現

亞馬遜同樣是AI浪潮的重要受惠者。目前其估值與微軟相近，而旗下雲端服務部門Amazon Web Services（AWS）近期表現尤其亮眼。今年第一季，AWS繳出近四年來最佳成績單。

為了滿足AI運算需求，亞馬遜正投入數千億美元擴建資料中心與相關基礎設施。值得注意的是，公司已經為大部分新增容量找到客戶，因此投資風險相對較低。隨著這些新建設陸續投入營運，未來數年AWS有望進一步推升亞馬遜整體營收與獲利成長。

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