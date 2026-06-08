台南人免排隊提水、洗澡水壓仍強 全靠水利署2大隱藏版神操作

南部主要水庫集水區枯水期間降雨不到同期一半，但卻不像以前須民生限時減壓供水，讓許多台南民眾有感而發，台南今年悄悄逃過一劫。（圖取自「我是台南人」臉書粉專）

〔記者廖家寧／台北報導〕去年冬季西半部降雨創下75年來最少紀錄，包括曾文、南化在內的南部主要水庫自去年11進入枯水期以來降雨量不足歷史同期的一半，許多台南人有感而發，若發生在往年民生用水就已經限時減壓供水了，但水情燈號始終維持在正常，全靠水利署的兩波「隱藏版神操作」。

臉書粉專「我是台南人」發文表示，明明南部枯水期雨量直接對半砍，結果台南人的水龍頭竟然依然頭好壯壯，這次能安然無恙挺過來，全靠兩大「隱藏版神操作」。如果是以前，大家可能又要準備搬出大水桶儲水、擔心沒辦法洗澡了，大家都知道南部缺水起來有多崩潰，洗澡水壓變小、甚至要排隊提水。這次默默靠著跨縣市調度與地下管線挺過難關，不僅一期稻作順利灌溉，大家的日常用水也穩穩保住了。

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「我是台南人」粉專形容，第一招是南台灣的地下大動脈「曾文南化聯通管」，水利署把南部的水庫像串珍珠一樣連起來，哪邊缺水就往哪邊送，光是今年初，曾文水庫就透過管線神救援了約2000萬噸的水給南化水庫，讓南化水庫在乾旱期還能死守1700萬噸的底線。第二招則是超強神隊友「高雄兄弟來送水」，高雄靠著伏流水和抗旱水井，不僅自己夠用，從去年10月起還能每天北送超過10萬噸的水支援台南，累積調度量高達2500萬噸！這根本是把台南當親兄弟在罩啊。

「我是台南人」粉專續說，這還不只，最狂的是，這條救命的曾文南化聯通管現在還被經濟部點出了新技能，這條管線不只能送水，未來還要利用水流重力的特性拿來「發電」，初步評估裝置容量約1970Kw，預估一年可以生出「1000萬度電」，完全是把效益榨到極致！

留言區台南網友有感而發，「想說前幾天水庫剩9%多了怎麼都還沒有分區供水，限時供水的消息，原來有故事的呀！」、「以往到現在才下大雨的時期，早就拉警報了，現在這些建設真的為大家顧好好的」、「前瞻計畫的功勞」、「這筆前瞻基礎建設的錢花得太值得了」、「『曾文南化聯通管』能發揮作用，也不枉我們山區鄉親經歷那麼長的交通黑暗期了」，網友也指出6月6日是水利節，感念「所有的水資源相關從事人員們，感恩您們的努力及付出」。

水利署表示，南部地區前陣子降雨雖相對稍少，但展望未來，台灣已進入梅雨「旺盛期」，也進入颱風季，後續颱風系統逐步形成，對未來水情不會悲觀。

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