身價暴漲14倍！韓國Costco購物袋為何爆紅？背後原因曝光

韓國Costco購物袋身價暴漲14倍。（擷取自Korea joongang daily）

〔財經頻道／綜合報導〕風水輪流輪，繼去年，韓國人掀起一陣跨海瘋搶美國「Trader Joe's」帆布袋的時尚狂潮，今年韓國迎來最強黑馬紀念品，報導指出，近來大批外國遊客前往韓國旅遊時，鎖定的目標竟然不是美妝，而是韓國好市多（Costco）售價3000韓元（約新台幣60元）的環保購物袋，其爆紅程度不僅在Reddit 上引發熱議，有網友哀號留言：「為了得到那個袋子，我什麼都願意做！」，由於需求火爆，身價瞬間暴漲，在 eBay部分賣家標價已高達 26.84 美元（新台幣848元），身價當場翻了超過14倍。

《Korea joongang daily》報導，引發「購物袋」搶購潮的導火線源自網路社群的推波助瀾。5月下旬，1名外國網友在Reddit發文求助：「有人知道首爾那裡還買得到Costco可重複使用購物袋嗎？想買來送人，去蔚山店都撲空了。」 該文一出，立刻吸引逾440名網友按讚並瘋狂留言。

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有些幸運買到的網友炫耀自己「一口氣狂掃10個」，引來逾1200個網友羨慕嫉妒；而買不到的網友則是一片哀號，甚至有人激動留言：「為了得到那個袋子，我什麼都願意做！」 由於需求太過強勁，這款在韓國當地原本只賣 3000 韓元的平價購物袋，一登上eBay，身價瞬間暴漲，目前部分賣家標價已高達 26.84 美元。

這款包魅力在那，能讓外國人集體瘋狂？關鍵就在於它極具張力的「韓國限定視覺設計」。這款大型帆布手提袋（長20吋、高14吋、寬10吋）不僅容量超大、耐操實用，袋面上更印滿了充滿韓國文化底蘊的圖案，包括：古色古香的皇家宮殿、歷史地標「多寶塔與釋迦塔」、老虎與韓國傳統弦樂器「伽倻琴」。

此外，袋子兩側更點綴了傳統紋樣的花卉圖案，帶有濃濃的民俗風情卻又不失時尚感，出了韓國就絕對買不到，難怪會被外國遊客奉為「最具代表性的韓國行紀念品」。

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