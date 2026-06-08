近年新北市點閱率前5高豪宅 板橋拿下3個名次

板橋「東方富域」為房仲官網點閱率第一高的豪宅社區。（永慶房產集團提供）

〔記者徐義平／台北報導〕房仲業者彙整近1年自家官網點閱率前5高的豪宅社區，板橋入榜最多、計有3豪宅，新店、新莊則各有1個豪宅進榜。

永慶房產集團以央行設定的豪宅限貸門檻當作篩選條件，其中新北市限貸門檻為總價6千萬元以上，最終彙整出5處點閱率較高的豪宅，其中榜首就是位在新板特區內的「東方富域」，第2名則是新莊副都心的「遠雄九五」，網紅Joeman就有買1戶。

請繼續往下閱讀...

第3名則是板橋「世界花園橋峰」，也是交易件數最多的豪宅，第4、5名分別為板橋的「馥華雲鼎」、新店的「養心殿」。房仲業者指出，上述5個豪宅均有單戶破百坪的規劃。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，「東方富域」是由麗寶建設興建，並坐落板橋市中心核心地帶，鄰近新北市政府、誠品、板橋車站，單戶80坪起跳，最大到119坪，鎖定企業主、高階主管和豪宅換屋客群。

至於，板橋另外兩個入榜豪宅，其中「世界花園橋峰」特色在空中花園設計，以及1300坪的休閒會館，提供專屬於社區居民的綠意景觀。而「馥華雲鼎」主打127至146坪的大坪數規劃，同時延續馥華集團擅長的飯店式經營。

遠雄九五為地上42層超高住宅大樓

新莊「遠雄九五」則是地上42層的摩天住宅大樓，獨特的景觀視野也是該案最受矚目的亮點之一。而新店的「養心殿」坐落五峰重劃區內、主力坪數83至115坪，距離新店裕隆城相當近，而社區內規劃訴求「鬧中取靜、離塵不離城」的生活型態。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法