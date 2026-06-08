強攻半導體製程端過濾與AI液冷商機 旭然樂觀看待今年營收維持兩位數成長

旭然董事長何宜臻（左）指出，目前高科技客戶營收占比達六至七成，今年希望維持營收兩位數成長。右為總經理何宜瑾。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕面對全球供應鏈的快速變遷與高科技產業的升級，台灣自有品牌過濾大廠旭然（4556）今（8）日表示，積極拓展半導體、高科技電子等相關液體過濾升級商機，劍指跨入高附加價值「製程端」液體過濾領域，開拓營運新成長動能；董事長何宜臻指出，目前高科技客戶營收占比達六至七成，今年希望維持營收兩位數成長。

她表示，隨著全球半導體供應鏈走向短鏈化與在地化擴建，加上先進製程技術（如2奈米、3奈米）不斷推進，高科技廠房對於製程液體與電子級化學品的潔淨度、穩定性及過濾精度要求已日益嚴苛，為精準掌握產業升級商機，旭然的業務版圖正迎來重大突破，積極從傳統的「廠務端」液體過濾，跨足至技術門檻極高的「製程端」過濾應用，去年底已推出專為半導體高階濕製程設計的全氟（PTFE）材質濾芯與濾殼新品，具備優異的抗腐蝕性、高潔淨度、耐高溫與低溶出等特性，可應用於半導體濕製程及關鍵製程液體過濾環節，目前積極送樣至多家半導體客戶進行測試驗證，後續認證通過與導入將有助於半導體業務由廠務端延伸至高附加價值的製程端，挹注集團未來營運新成長動能。

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總經理何宜瑾也說，除半導體製程過濾需求，也看好AI伺服器水冷/液冷相關應用，隨著AI資料中心熱管理需求升溫，液冷系統對水質、雜質控制、循環穩定性與過濾效率要求將同步提高，將有助帶動工業液體過濾產品在AI伺服器與資料中心應用的拓展空間，旭然也積極掌握美國半導體與AI資料中心快速發展所帶動的工業液體過濾需求，並受惠歐洲扶植在地半導體產業鏈、食品及製藥行業嚴格監管推動過濾設備升級；台灣市場則受惠電子與半導體產業持續成長，加上再生水政策推動，帶動工業液體及廢水處理需求攀升等。

對於今年展望，旭然持審慎樂觀，首季營收明顯成長，4月則受到國際油價影響微幅下滑，不過，整理來看，未來秉持「高階過濾材料研發」、「半導體製程過濾升級」、「水資源回收與ESG需求」及「全球區域接單擴張」為主要發展方向，持續提升Filtrafine®高階過濾產品市場滲透率。

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