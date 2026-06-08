副業賺不了大錢？他們「意外創業」月賺63萬 成功模式被瘋狂複製

增加本業和副業的收入，是年輕時很重要累積資產更穩妥的方式。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕不少上班族會透過經營副業增加收入。美國一對夫妻將一項原本只是家庭車庫裡的小生意，成功發展成月收入最高可達2萬美元（約新台幣63萬元）的事業。兩人投入不到5000美元（約新台幣16萬元）創業，如今不僅在當地打響名號，還開始協助其他地區創業者複製成功模式。

根據外媒報導，安妮（Anne McGraw）與丈夫目前都擁有全職工作，但兩人經營的副業「Firefly Slumber Parties」近年快速成長。這項服務主要提供兒童豪華睡衣派對布置，包括帳篷、床墊、主題裝飾及現場安裝服務，深受當地家庭歡迎。

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這門生意的靈感來自安妮的女兒。2020年，她的女兒在社群媒體上看到豪華帳篷睡衣派對的影片後產生興趣。安妮發現當地當時幾乎沒有業者提供相關服務，因此決定投入市場。

創業初期，夫妻倆僅花費不到5000美元購買充氣床墊、帳篷布料及木材，並親手打造派對設備。由於投入成本不高，加上當地市場競爭有限，業務很快獲得家長青睞。布置內容包含帳篷租借、配送、現場布置以及隔天拆除服務。客戶還能加購爆米花機、卡拉OK設備、客製化枕套及睡眠眼罩等配套服務。

安妮透露，僅最近一個週末，公司就舉辦了5場派對，每場收費約800至1000美元（約新台幣2.5萬至3.2萬元），帶來可觀收入，如今月收入最高可達2萬美元。不過，創業初期的成功並非毫不費力。前3年，夫妻倆幾乎包辦所有工作，從運送設備到現場搭設、活動結束後的回收清理，全都親力親為。隨著訂單增加及家庭生活需求提升，兩人一度考慮結束這項副業。

後來，他們改變經營模式，開始聘請由家長與青少年組成的兼職團隊協助執行派對布置。此舉不僅大幅減少夫妻倆的工作量，也讓事業規模得以快速擴張。隨著品牌知名度提升，業務逐漸擴展至其他城市，並展開品牌授權經營，提供創業指南和輔導，成功模式被瘋狂複製。

安妮表示，公司的成長主要來自口碑效應。每場派對通常會有5至8名孩童參加，而其他家長在接送孩子時看到現場布置後，往往也會產生舉辦相同活動的興趣，進一步帶來新客戶。

儘管副業收入已相當可觀，安妮仍表示沒有辭去全職工作的打算。她認為，如果要進一步擴大規模，勢必需要額外租用倉庫、添購貨車及增加設備庫存，經營成本也將同步提高。

談到成功關鍵，她認為最重要的並非社群媒體流量，而是提供優質的顧客體驗。她表示，家長願意付費的原因，不只是因為派對布置漂亮，更因為整個過程省時、省力，並能為孩子創造難忘回憶。

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