住千萬豪宅、天天喝下午茶！75歲貴婦五年後一刷存摺嚇壞了

高齡者即使擁有豪宅與高額資產，若無法適時調整生活方式，仍可能面臨財務壓力。（示意圖，歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕人人羨慕的豪宅人生，背後卻可能藏著不為人知的財務危機。日本一名75歲婦人住在市值超過1.5億日圓（約新台幣2930萬元）的豪宅，經常與好友享受下午茶、旅遊聚會，看似無憂無慮。然而，原本高達5000萬日圓（約新台幣977萬元）的金融資產，在短短5年內竟縮水超過一半。當存款不斷縮水、長照與醫療風險步步逼近，讓她開始擔心將面臨財務危機。

日媒報導，現年75歲的美智子（化名）居住在東京高級住宅區，丈夫生前曾擔任大型企業高階主管。夫妻名下擁有一棟土地約80坪的獨棟住宅，房產市值超過1.5億日圓。5年前丈夫病逝後，她繼承保險金、存款等資產，在完成喪葬及相關手續後，手中仍保有約5000萬日圓金融資產。

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由於擁有房產與存款，美智子原本認為退休生活不必擔心金錢問題，因此選擇維持過去的生活方式。她每月收入主要來自年金與遺屬年金，合計約24萬日圓（約新台幣4.7萬元），但實際支出卻遠高於收入。

除了日常生活開銷外，她經常與多年好友聚餐、享用飯店下午茶、欣賞舞台劇及出國旅遊，也持續負擔服飾、美容及孫子們的各項祝賀支出。由於身邊朋友大多家境優渥，她也不願輕易改變生活水準或退出社交圈。

然而，真正讓資產快速流失的，還包括房屋維修等大筆開銷。屋齡超過30年的住宅陸續進行外牆翻修、屋頂防水工程及設備更新，花費約600萬日圓（約新台幣117萬元）。此外，丈夫的墓園管理，以及4名孫子的升學與結婚補助，也讓支出持續增加。

在收入與支出長期失衡下，美智子的金融資產以驚人速度縮水。原本5000萬日圓的存款，5年間減少至約2200萬日圓（約新台幣430萬元）。雖然2200萬日圓看似仍是一筆不小的資產，但美智子坦言，看到存款幾乎腰斬，內心充滿不安。她擔心未來若需要長期照護、入住安養機構或面臨重大醫療支出，現有資金恐怕難以支撐。

事實上，兒子曾建議她出售豪宅、搬進較容易管理的公寓，以減輕財務與生活負擔，但她始終無法下定決心，她說「這棟房子裡，都是我和丈夫共同生活的回憶。」

專家指出，類似情況在高齡族群中並不少見。部分長者雖然擁有高價值房產，卻因現金流不足而陷入所謂「房產富有、現金貧窮」的困境。退休理財的關鍵不在於擁有多少資產，而是每月收支是否平衡。

專家提醒，高齡後醫療、照護與住宅維修等支出往往難以預估，即使擁有豪宅與高額資產，若無法適時調整生活方式，仍可能面臨財務壓力。如何在維持生活品質與保障未來之間取得平衡，已成為許多退休族必須面對的重要課題。

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