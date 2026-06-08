SpaceX即將上市 散戶參與方式與風險一次看

備受市場期待的SpaceX首次公開募股（IPO）已在投資市場掀起熱潮。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕備受市場期待的SpaceX首次公開募股（IPO）據傳市值高達1.75兆美元（約新台幣55.34兆元），已在投資市場掀起熱潮，如何參與此次IPO也成為眾多散戶投資人關注的焦點。《路透》整理SpaceX IPO的申購方式、參與資格與投資風險等資訊，供投資人參考。

如何參與申購？

SpaceX股票預計將以「SPCX」交易代號上市交易，並與少數券商合作，向美國散戶提供配售機會。

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一般而言，投資人需透過符合資格的券商帳戶，達到一定資金門檻（依券商規定而異），並在IPO定價前提交申購意願。不過，即使符合條件，也不保證一定能獲得配額，實際分配仍取決於市場需求與承銷安排。

各券商條件如下：

Fidelity：最低資金門檻約2000美元（約新台幣6.3萬元）。

Robinhood：無最低門檻。

SoFi：無最低門檻。

E*TRADE：無最低門檻。

Charles Schwab：約10萬美元門檻（約新台幣316萬元）。

券商同時提醒投資人避免「炒新股（flipping）」，也就是上市後短期內賣出股票。若投資人在上市後2至4週內即賣出，未來可能影響參與其他IPO的資格。

海外投資人可以參與嗎？

SpaceX IPO預計在多個國家開放，但各地規範與條件差異極大。

國際投資人通常需面臨額外限制，包括資格審查、配額限制與當地法規要求。在部分歐洲市場（如德國、法國、荷蘭、西班牙、瑞典等），合格投資人需待歐洲版招股書獲監管核准後，才可能參與相關認購程序。

名單中亦包含台灣等多個國家，但實際是否可投資，以及投資資格條件，仍須依各地監管規定為準。

沒拿到IPO配額怎麼辦？

若投資人未獲配售，仍可在股票於公開市場掛牌交易後進行買賣。不過要注意的是，上市初期通常波動劇烈，特別是在需求大於供給時，股價可能出現明顯上漲，也就是所謂的「首日飆升」。

此外，投資人也可以透過指數基金間接參與，例如納斯達克100指數基金，該指數基金已將SpaceX納入成分股。

投資風險為何？

以約110倍歷史營收計算，SpaceX的市值已經反映高度成長預期，一旦未達市場期待，股價可能面臨修正壓力。分析師指出，這樣的市值幾乎沒有太多「失誤空間」，因為市場已經預期未來多年高速成長。

同時，SpaceX所處的航太產業資本密集，營運容易受到發射成本、衛星部署與政策監管影響。

此外，SpaceX在IPO文件中也明確表示短期內不預期獲利，因此未來一段時間內可能無法納入標普500指數。

未來SpaceX還可能面臨競爭壓力，例如其他AI與科技公司上市，以及早期投資人與員工在解禁期後釋出股票，這些都可能對SpaceX股價造成影響，因此上述風險都是投資人應將納入考量的。

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