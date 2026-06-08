黃金別急著抄底！5大投行鳴槍大砍金價，最新目標價1次看。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕黃金別急著抄底，受美國非農就業優於預期，聯準會（Fed）升息預期加溫，金價直直落，週一一度回測4300美元大關，今年來漲幅全數回吐，而花旗等5大投行也同步鳴槍，同步大砍目標價，其中又以花旗最看空，預估未來3個月目標價為4300美元，而目標價最高則是澳新銀行，預估今年仍可達5600美元。

外媒報導，美國勞工統計局上週五公佈的數據顯示，5月美國非農就業人數增加17.2萬人，大幅超出市場預期，顯示勞動市場迎來回暖，投資人對聯準會年內或將升息的預期明顯升溫。

請繼續往下閱讀...

黃金隨之遭受重創，當天重挫3.25%，報4328.92美元，再次將全年的漲幅抹平。相較年內高點5598.75美元，黃金已下跌22.5%，進入技術性熊市。

週一黃金持續下挫，一度觸及4300美元關卡，不僅今年來獲利全數回吐，報酬也由正轉負。

在黃金進入熊市，5大投行也紛紛鳴槍，大砍目標價，最新「翻臉」的是德國商業銀行，該行將2026年末金價預測從5000美元，下調至4800美元。

至於花旗銀行，則在5月中旬公開表態，短期看淡黃金走勢，同時預判未來3個月金價將觸及4300美元。若發生重大的風險事件，聯準會降息預期進一步弱化，金價可能遠低於此水準。

而摩根大通也將2026年黃金平均價格預測從5708美元下調至5243美元。

最先下調的大行是摩根士丹利，該行4月底就已經將2026年下半年的最新黃金目標價從5700美元下調至5200美元。摩根士丹利的理由是地緣摩擦導致實際利率上漲、聯準會降息延後，徹底改變了宏觀經濟格局。黃金通常在利率下跌環境中走強，但當前利率持續走高，打破了傳統價格邏輯，投資者因此重新調整持倉。

隨後澳新銀行也將年底黃金目標價從5800美元下調至5600美元。澳新銀行分析師指出：「市場目前似乎陷入了兩難境地，一方面是地緣政治引發的焦慮，另一方面則是對通膨上漲的擔憂。」與此同時，實物黃金需求也可能面臨風險，因為印度總理已呼籲國民在未來１年內暫緩購買黃金，以協助維護國家外匯儲備。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法