艾美特-KY加速拓展非中國市場 今年歐美營收比重拼1成

艾美特-KY今日舉辦股東會。圖正中者為董事長史瑞斌。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕家電廠商艾美特-KY（1626）今日舉辦股東會。董事長史瑞斌表示，艾美特已經策劃國際化佈局，自有品牌從目前主力市場中國向外拓展，代工業務也取得歐洲新客戶訂單，並持續開拓東南亞市場，未來維持審慎樂觀預期，歐美營收比重有望達到10%。

艾美特的主力市場放在中國，唯中國家電市場「內捲」、競爭極為激烈，連帶家電廠商營運壓力也大，加上戰爭因素導致原物料價漲，艾美特第一季稅後淨損1.67億元，每股稅後虧損（EPS）1.11元。

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針對全球佈局，艾美特說明，在不影響現有代工客戶的前提下，首要進入好市多（Costco）通路以銷售海外市場，第一階段進入韓國、加拿大，第二階段則為法國、西班牙、瑞典、日本等國。

除好市多線下市場拓展外，艾美特表示，因美國、加拿大亞馬遜反應不錯，今年擴大推進英、法、德、瑞、義等歐洲五國的亞馬遜通路，預計貢獻營收10至15%。

在代工業務部分，艾美特表示，今年新增德國、南非兩大客戶，並計劃拓展墨西哥、巴西等中南美市場，也將持續耕耘東南亞既有客戶，加上好市多通路，今年外銷估將成長 3% 至 5%。

不過，海外拓展因通路推廣成本，初期費用較高，艾美特表示，會儘量穩住利潤與毛利率，以維持健康成長，目標成為全球風扇品牌；今年毛利率目標維持在25%，努力轉虧為盈。

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