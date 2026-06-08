焦點股》集盛：切入AI供應鏈 急拉翻紅漲停

受惠於旗下工業濾芯產品已逐步打入國內公共工程及部分AI系統大廠供應鏈，管理層看好相關需求可望持續增溫。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕化纖廠集盛（1455）受惠於旗下工業濾芯產品已逐步打入國內公共工程及部分AI系統大廠供應鏈，管理層看好相關需求可望持續增溫。今日在買盤激勵之下，集盛股價盤中急拉翻紅，截至上午10時47分暫報漲停價10元，成交量4046張，共計1818張漲停價委買單尚未成交。

集盛表示，在地緣政治、美中陣營競爭及中國持續擴產等因素影響下，市場環境仍充滿挑戰，公司將持續推動精實生產策略，聚焦高附加價值產品發展，其中尼龍6.6產品、產業用纖維及水材事業將成為未來重要成長動能。

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集盛指出，近年持續投入高階尼龍6.6產品開發，成功開發衣著用尼龍6.6纖維材料，目前各種規格加工絲良率已穩定達98%，產品品質獲國際品牌客戶認可。由於尼龍6.6具備柔軟手感、耐磨及高強度等特性，公司也結合多元加工技術，開發兼具機能性與時尚性的布料產品，積極對接新興運動服飾品牌需求。

在化材事業方面，集盛表示，面對中國產品競爭，尼龍6切片已朝差異化及高附加價值產品發展，同時積極開拓歐美市場，把握非紅供應鏈趨勢帶來的商機。尼龍6.6切片開發亦持續推進，目前民用絲級產品已獲市場認可，未來出貨量有望進一步提升。此外，尼龍6.6射出級UL認證訂單增加，也將成為明年營運成長的重要支撐。

除了產品升級，集盛也持續推動智慧製造轉型，自主開發智慧製造技術，並導入人工智慧（AI）與自動光學檢測（AOI）系統，透過大數據分析、自動化監控及機器學習技術，即時掌握生產品質狀況，降低生產誤差與人為判斷風險，提升產品一致性與生產效率。

集盛水材事業則成為另一項值得關注的新動能，管理層提到，工業濾芯產品已逐步切入國內公共工程及部分AI系統大廠供應鏈，隨著市場需求持續增加，公司將透過產線優化及提高生產效率擴大供應能力，以掌握相關商機。

展望後市，集盛表示，將持續強化尼龍6.6產品研發、擴大產業用纖維市場布局，並透過更具彈性的生產模式提升營運韌性。同時持續開發兼具時尚、機能與環保特色的高附加價值產品，藉此擴大市場版圖，提升整體競爭力。

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