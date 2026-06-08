美元衝上100大關！新台幣重貶逾1.7角、摜破31.6元

美元衝上100大關！新台幣重貶1.72角、摜破31.6元（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國就業數據表現強勁，市場對聯準會（Fed）升息預期升高，推升美元指數重新站上100大關，費半指數單日重挫逾10%，創下2020年疫情以來最大跌幅。受此衝擊，週一亞洲股市全面回檔，主要亞幣同步承壓。其中，台股更崩跌逾2000點、創下史上最大跌點紀錄，新台幣兌美元匯率重貶超過1.7角，直接摜破31.6元。

上週五美國公布5月失業率維持在4.3%，但非農就業人數大增17.2萬人，遠高於市場預期。在勞動市場展現強勁韌性下，市場對Fed升息預期快速升溫。數據公布後，交易員預估Fed年底升息機率攀升至70%以上，帶動美國2年期及10年期公債殖利率同步走揚。再加上美伊局勢反覆，推升油價及通膨預期，避險資金回流美元。

請繼續往下閱讀...

在美元強勢升值下，主要亞幣全面走弱。日圓兌美元匯率跌破160大關；韓元在內憂外患夾擊下持續走貶，匯價進一步下探至2009年金融海嘯以來新低。

新台幣匯率上週隨台股修正呈現先升後貶走勢，但始終守穩31.4元價位。週一受到國際股匯市劇烈震盪影響，開盤即跌破31.5元關卡，隨著台股崩跌、外資匯出壓力升高，匯價迅速失守31.6元，截至上午10點50分、最低下探31.647元，重貶1.72角，尚未看到止貶跡象。

分析師指出，上週五美股出現今年以來最猛烈的賣壓，其中費城半導體指數單日重挫逾10%，創下2020年疫情以來最大跌幅。主要原因在於升息預期升溫壓抑科技股估值，尤其過去一年AI與科技類股累積漲幅驚人，當市場開始預期Fed可能進一步收緊貨幣政策時，高估值科技股首當其衝，加上部分AI公司財報與展望未達市場預期，引發資金獲利了結。

目前市場除了持續關注美伊局勢後續發展外，焦點也轉向本週即將公布的美國CPI通膨數據。若通膨數據高於預期，且油價持續攀升，美元指數不排除站穩100大關之上；反之，若通膨壓力出現降溫跡象，美元及美債殖利率漲勢則有機會趨於緩和。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法