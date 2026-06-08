印度「蟑螂黨」社群爆紅吸粉逾2200萬人 投資人需要知道什麼？

崛起於網路諷刺社群的印度惡搞政黨「蟑螂人民黨」（CJP）爆紅，吸粉逾2200萬人 。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕印度近期出現一股由年輕世代發起的網路政治運動「蟑螂人民黨（Cockroach Janta Party，CJP）」，自今年5月中成立以來短短數週內，Instagram追蹤人數已突破2200萬人，成為印度社群媒體最受矚目的現象之一。而這個以「蟑螂」為象徵的諷刺性政治組織，將於本週六（13日）在新德里舉行首場大型抗議活動，外界將其視為檢驗其網路聲量能否轉化為實體動員能力的重要觀察點。

《CNBC》報導，蟑螂人民黨由政治傳播策略師兼波士頓大學學生迪普克（Abhijeet Dipke）於今年5月16日創立，起因是印度最高法院法官坎特（Surya Kant）在庭審期間，將部分失業年輕人形容為「寄生蟲」與「蟑螂」。這番言論迅速引發年輕族群反彈，也促成蟑螂人民黨的誕生。該組織在官網上自稱為「懶人與失業者的代言人」，並宣稱已有超過100萬名正式成員。

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專家認為，蟑螂人民黨的快速走紅，反映出印度年輕世代對經濟前景的焦慮與挫折感正在加深。

Verisk Maplecroft亞洲研究主管巴塔查里亞（Reema Bhattacharya）指出，亞洲各國政府正面臨共同挑戰，如何維持下一代相信自己未來生活將優於上一代的信心。然而，隨著經濟成長放緩、就業機會減少，這項承諾正變得愈來愈難以實現。印度尤其面臨嚴峻考驗，作為全球青年人口最多的國家，創造足夠的就業機會始終是政府最大的挑戰之一。

除了失業問題外，蟑螂人民黨本週末的抗議活動，還將聚焦於近期多項高中與大學入學考試出現的評分與程序爭議。印度媒體指出，相關問題已影響數百萬名學生，引發廣泛質疑。

蟑螂人民黨要求印度教育部長普拉丹（Dharmendra Pradhan）下台負責，並指控教育體系存在長期制度性問題。

印度反對黨領袖甘地（Rahul Gandhi）也公開批評政府處理不當，認為印度教育部已辜負全國學生的期待。亞洲集團（The Asia Group）合夥人馬利克（Ashok Malik）表示，考試風波可能是莫迪政府過去12年來面臨最嚴重的公共輿論危機之一。

投資人關注：社會情緒而非單一運動



市場觀察人士認為，投資人關心的並非一個網紅政黨本身，而是其背後所反映的社會情緒。

近年來，孟加拉、尼泊爾與印尼都曾出現由社群媒體發起的青年抗議運動，部分甚至演變成大規模政治事件，影響經濟活動與政局穩定。

不過，多數專家認為，印度短期內出現類似政治動盪的機率不高。南亞研究所（Institute of South Asian Studies）資深研究員羅諾喬伊·森（Ronojoy Sen）指出，印度幅員遼闊且政治結構複雜，任何政治勢力若要真正產生影響，仍必須建立實體組織與基層動員能力。

因此，本週六蟑螂人民黨抗議活動的參與規模，將成為判斷這場青年運動是否只是短暫網路現象，或可能進一步演變為影響印度政治與市場的重要力量的關鍵觀察指標。

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