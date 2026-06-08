「雙高」最劇 台北市每1.76宅就1宅屋齡40年起跳

高房價、高屋齡等「雙高」現象已成台北市的代名詞。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕高房價、高屋齡等「雙高」現象已成台北市的代名詞，根據內政部不動產資訊平台最新發布，第一季台北市房屋稅籍住宅、屋齡40年起跳的數量高達52.15萬宅，占比高達56.71%，為全台22縣市之最，相當於每1.76宅就有1宅是屋齡超過40年。

進一步觀察22縣市，40年起跳住宅占比超過5成，還有雲林縣、嘉義縣、台東縣以及澎湖縣等縣市，至於，其它五都、40年起跳住宅占比，則以高雄市最高、約38.25%，相當於每2.61宅就有1宅是屋齡超過40年，而新北市、台南市則落在35%上下，反觀台中市、桃園市則不到3成，又以桃園市最低、約25%，平均每4宅才有1宅屋齡超過40年。

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，北市發展時間早，早期示範公寓就在台北市興建，後來複製衍生出許多公寓型住家，加上人口匯聚大量興建，因此平均屋齡在時間推移下老化快速，又缺乏大型重劃區供給，不過台北市因為房價水準高，即使老宅市場需求也相當穩定，加上土地持分不小相當於土地淨值較高，若是有都更機會，住宅老舊反而不是個問題。

因台北市30年以上老屋存量比率高達7成，而老屋重建效率仍有待加強，以致於重建速度趕不上房屋老舊速度，因而推升北市老宅數量和平均屋齡拉高。馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，今年以來，都更與危老整合速度已明顯放緩，預料新法定案後才會加速重建動能，抑制老屋數量持續激增。

小標：北市都更重建趕不上老化速度

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛說明，台北市因為就學、就業、交通、醫療等公共設施基本機能條件較佳，而可供開發的重劃區、素地有限，因此住宅供不應求進一步推升房地價表現，相對延緩都市新陳代謝的腳步，形成高屋齡、高房價的僵局。

過去過於依賴市場誘因的重建措施，像是都更、危老，均由財務可行性所驅動，不只侷限高房價區的活化，也使雲、嘉、東部、離島等乏人問津的區域空洞化現象越發嚴重，現階段建築成本飆高、房市修正的壓力下，民間投資止步、觀望，如果缺乏公部門發揮積極帶領的角色，超高齡化社會、超老建成環境的加乘效果將產生沉重的社會成本。＃

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