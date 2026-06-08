雄獅攜手星宇航空 推優惠搶下半年商機

雄獅攜手星宇航空，推優惠搶商機。（雄獅提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕看好下半年中秋、國慶等五大連假旅遊需求，雄獅旅遊今日宣布，攜手星宇航空限時推出「雄獅X星宇 獨家起飛祭」，祭出年度機票促銷，雄獅指出，上半年受國際油價影響，機票價格維持高檔，仍未減弱民眾出國熱潮，今年1至5月機票銷售較去年同期成長30%，開票張數成長近50%，其中東北亞市場人數更翻倍成長，隨著油價回落，加上星宇航空陸續開航釜山、布拉格及峇里島等新航點，市場供給持續增加，也帶動下半年旅遊商機升溫。

雄獅指出，與星宇航空限時推出機票促銷，涵蓋台北、台中出發共41個國際航點，提供旅客提前布局下半年出遊優惠，預期能帶來超過2倍開票率的成長。

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另外，根據McKinsey調查顯示，全球旅遊支出在扣除通膨後仍維持年增6%，為成長最快的消費領域之一。雄獅指出，除旅遊支出增加外，中高價位的產品也有明顯成長，根據內部CRM數據顯示，2025年中高價位產品出團人數皆呈現倍數成長，超過6萬元的日本團體5日行程，出團人數較疫情前成長3倍；20萬元以上的長線產品出團人數更成長4倍，而「璽品SP Collection」第一季行程報名人數甚至已超越2024年總出團人數，顯示中高單價旅遊產品需求升溫，消費者決策更重視品牌信任與整體服務整合能力。

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