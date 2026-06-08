威德品牌助攻晨暉業績大補 5月營收月增5倍、年增3.8倍

保瑞旗下晨暉收購美國運動保健品品牌WGN，帶動晨暉營收大增。圖為晨暉董事長盛保熙（左４）與WGN董事長暨創辦家族成員Eric Weider（左５）（晨暉提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕保瑞藥業（6472）轉投資的興櫃晨暉生技（1271）公告5月合併營收4.16億元，月增505.03%、年增380.79％，主要受惠於併購Weider Global Nutrition（以下簡稱WGN）併入合併報表貢獻，相較合併前晨暉單月營收約6000萬至9000萬元的營收區間呈現跳躍式成長。

晨暉表示，5月營收躍升主要受惠於WGN自5月5日完成簽約交割後，首月營收全數併入合併報表所致。晨暉指出，WGN各地區營收將隨淡旺季、通路拉貨節奏與產品組合而有所波動；隨著併購綜效漸現，公司營收規模與國際市場能見度可望同步進入新的成長階段。

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晨暉指出，WGN旗下品牌「Weider（威德）」深耕全球保健食品市場多年，產品線聚焦維生素補充品、機能食品與運動營養三大領域，行銷網絡橫跨60餘國，並與全球量販龍頭好市多（Costco）維持逾30年深度合作關係。其歐洲營運據點以西班牙與德國為兩大核心，北美市場則以Costco與Amazon為主力通路。

保瑞暨晨暉董事長盛保熙表示，此次併購除帶來營收規模跳躍式成長外，更具策略意義的價值在於未來可借助WGN既有的國際品牌資源與銷售網絡，將晨暉長期累積的獨家專利原料推向全球市場變現。後續若能整合Ankascin 568-R、NTU 101益生菌、ExoBDNF™、MyoGastro™等專利配方，將有機會透過Weider既有品牌切入德國dm藥妝等歐洲主流零售體系，並進一步擴大美國Costco、Amazon等旗艦通路布局。此舉象徵晨暉過去以B2B原料供應為主軸的專利資產，未來可望轉化為直接面向終端消費者的品牌化產品，大幅擴展商業化變現空間。

晨暉完成WGN併購後，一舉建構「從專利菌株研發、固態與液態發酵製造、保健品原料B2B供應，到品牌經營B2C與全球通路銷售」的垂直整合一條龍布局。

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