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焦點股》佳和：無懼大盤跳水 帶量攻漲停

2026/06/08 09:40

佳和今年將以紡織本業營收成長15%、毛利率提升至18%為目標。（佳和提供）佳和今年將以紡織本業營收成長15%、毛利率提升至18%為目標。（佳和提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕紡織廠佳和（1449）今年將以紡織本業營收成長15%、毛利率提升至18%為目標，除持續深化戶外運動及機能性布料市場外，也將擴大車用布及電動車相關產品布局，並自今年起全力推動三廠建設計畫，預計2027年完工投產，為未來營運成長增添動能，儘管今日大盤跳水，佳和仍在買盤青睞下攻上漲停。

截至上午9時23分，佳和暫報漲停價14.9元，成交量4006張，共計2549張漲停價委買單尚未成交。

在產品布局方面，佳和將持續擴大特殊機能布業務，並將車用布列為未來重點發展方向之一，除了深化與品牌客戶合作之外，也將投入電動車相關產品開發，藉由高附加價值產品提升獲利能力。此外，戶外運動布料、環保回收材料及各類機能性紡織品，也將是未來研發與推廣重心。

生產端方面，佳和將持續強化戶外運動、機能性、防火及印花等高機能布料開發，同時投入保暖、防潑水、環保及抗菌等特殊機能產品生產，以因應市場對高性能紡織品需求成長趨勢。該公司也將透過智慧化管理及數位化資訊系統導入，進一步提升生產效率與供應鏈管理能力。

值得注意的是，佳和規劃自2026年起全力推動三廠建設，預計2027年完工投產。該公司認為，新產能將有助於支撐未來高階布料及車用產品需求成長，並進一步擴大營運規模，為中長期發展奠定基礎。未來產品策略將以天然纖維、環保回收材料及機能性纖維為核心，搭配戶外運動、休閒及車用市場需求，持續朝高值化與差異化方向發展，藉此提升產品競爭力與市場占有率。

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