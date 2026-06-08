焦點股》00631L：台股重挫 股價爆量震盪

台股重挫逾兩千點，00631L爆量震盪。（擷取自元大投信官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕面對台股黑色星期一、開盤就暴跌逾2000點，元大台灣50正2ETF（00631L）今日開盤跌幅一度下跌超過一成，不過，又迅速拉到跌幅只剩5%，截至9:12分為止，00631L下跌2.88元、暫報33.79元、跌幅7.85%，爆出21.2萬張成交量。

觀察Computex 6月1日開展以來台股ETF資金流向，0050以淨申購437億元高居第一，00631L則以130億元居次，反映市場資金仍聚焦AI與大型權值股受惠族群。至於00631L自3月31日分割恢復交易後，短短兩個多月報酬率已翻倍，近期更增持台積電現貨進行調整、避免追蹤差異，由於門檻低，不少投資人把握盤勢拉回、逢低承接態勢明確。

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觀察三大法人動態可發現，外資連續兩日賣出00631L累計達3.6萬張，自營商則連續五日賣超達54.4萬張（顯示次級市場接手意願強勁）；法人認為，其實台股長線基本面並無變化，積極型投資人可趁大跌分批承接。

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