焦點股》保瑞：營收創新高 股價開低急漲

保瑞5月營收創新高。圖為保瑞董事長盛保熙。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕保瑞藥業（6472）今（8）日公告5月自結合併營收達新台幣（以下同）21.14億元，較去年同期成長40.19％，也較4月成長42.46%，單月營收重新站回20億元水準，並創下歷史新高；累計今年前5月合併營收為75.95億元，年減幅度收斂至9.11％。

保瑞今股價開低後急拉，截至9:06分，股價暫報385元、上漲13.5元、漲幅3.5%，成交量約400張。早盤股價高低震幅逾6%。

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保瑞表示，受惠CDMO（委託開發暨製造）業務稼動率明顯回升、全球銷售事業主力產品表現逐步回穩，加上Weider Global Nutrition（以下簡稱「威德」）自5月5日交割日起納入合併報表並受惠美國零售促銷季貢獻，集團營運已逐步擺脫第一季短期逆風。

若排除威德併表貢獻，保瑞5月CDMO業務營收較第一季月均值提升41.27％且較4月成長16.06%，創歷史第三高，顯示先前受到馬里蘭州無菌針劑廠例行檢修及部分客戶出貨排程影響的營運波動已逐步淡化，主要廠區稼動率及固定成本吸收效率同步改善。

全球銷售業務方面，旗下Upsher-Smith胃食道逆流主力學名藥DLS成功守住市場占有率，銷售表現恢復穩定；聚焦小兒癲癇及嬰兒痙攣治療領域的旗艦專科用藥VIGAFYDE®營收亦持續上攻，逐步推升高毛利、高專科通路價值產品的營收占比。

保瑞集團董事長盛保熙表示，過去12個月為集團推進全球整合的重要階段，亦因應美國製藥產業供應鏈回流趨勢，投入集團歷來最高規模資本支出，持續提升北美在地製造能力。Maple Grove廠區已由併購初期的過渡接手階段，逐步轉型為具備自主接單及成長能力的大型口服固體製劑製造基地，整合成果正陸續反映於CDMO營收及稼動率表現。

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