台股今日補跌壓力大！ 法人：避免情緒化殺低

受到美股科技股全面重挫影響，台股今日面臨強烈補跌壓力。

（記者方賓照攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕受到美股科技股全面重挫影響，台股今日面臨強烈補跌壓力，上週五費半指數單日暴跌10.26%，創2020年疫情以來最大跌幅，輝達、台積電ADR、美光及博通等AI指標股同步重挫，引發市場對AI概念股估值過高及獲利了結賣壓的擔憂。此外，美國5月非農就業數據優於預期，推升美債殖利率走高，市場重新評估聯準會升息可能性，進一步壓抑科技股表現。台指期上週五夜盤重挫超過3000點，顯示市場短線恐慌情緒升溫，預期短線以震盪整理為主。整體而言，市場焦點將由追價轉向風險控管與籌碼沉澱。

統一證券指出，上週五台股收出帶有長下影線的黑K棒，目前指數處於5日線與10日線之間。部分技術指標已出現轉弱訊號，日KD與RSI指標同步呈現向下趨勢，且MACD紅柱體持續縮小，顯示短線上大盤可能進入震盪整理格局。

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統一證券分析，面對市場急跌，投資人應以風險控管為優先，避免情緒化殺低。在博通財報對AI展望僅符合市場預期、Anthropic呼籲正視代理AI自我提升問題而應放緩AI發展等，加上非農就業數據過好而引發擔心升息使市場資金獲利了結風險性資產，此修正皆屬於漲多後的整理，僅因融資餘額、外資期貨空單等籌碼過於沉重，使賣壓宣洩龐大，建議先觀察市場止跌訊號，包括融資餘額及成交量變化。操作上可適度提高現金部位，尤其須留意維持率及資金流動性。

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