日股大怒神來了！日經暴跌逾2600點 指數摜破6萬4

日股大怒神來了！日經暴跌逾2600點，摜破6萬4。（法新社，資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕亞股黑色星期一大雪崩，韓股受到記憶體暴跌衝擊，指數開低，摜破8000點關卡，直接回測7442點，跌逾8%，觸發熔斷，日股跌勢相對較輕，不過，已跌逾3.9%，摜破6萬4，回63987點。

亞股黑色星期一大雪崩，韓股受到記憶體暴跌衝擊，指數開低，摜破8000點關卡，直接回測7442點，跌逾8%，觸發熔斷。

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受晶片股暴跌影響，美國股市上週五大幅下挫，道瓊工業指數下跌695.15點、1.35%，標普500指數下跌2.64%，以科技股為主的那斯達克指數下跌4.18%，創下自2025年初關稅風波以來最大單日跌幅，費城半導體指數重挫超過10%，為自2020年3月以來最大單日跌幅。台積電ADR下殺29.75美元、6.69%，收在415.17美元。

在美股上演黑五後，亞股週一全面雪崩，韓股週一指數開盤跌115.51點或1.41%，在三星電子與SK海力士重量級記憶體暴跌下，指數開低走低，在賣單瘋狂釋出，指數直接回7442.73點，重挫717.87點或8.79%，直接觸發熔斷。

而日經開盤跌破6萬6，以65947點開出，跌641點或0.96%，指數開低走低，在投資人賣單湧入，指數直接失守6萬5，與6萬4兩大關卡，下探63987點，跌2601點或3.9%，在急殺後，見低接買盤，指數回到6萬4，截至台北時間8點37分，報6443點，跌2153點，或逾3%。

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