全球5大央行第一槍！歐洲央行6/11升息1碼幾無懸念

歐洲央行預料在11日會後將升息1碼。（法新社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《彭博》報導，繼澳洲和挪威央行之後，歐洲央行幾乎毫無懸念會在11日會後升息，以因應伊朗戰爭帶來的通膨壓力；由於歐元區的經濟規模遠大於澳洲和挪威，歐洲央行此舉將成為全球緊縮政策的先驅，也是全球5大央行中開第1槍的央行。

受能源價格飆漲影響，歐元區5月消費者物價指數（CPI）達3.2%，不僅高於4月的3%，也遠高於歐洲央行設定的2%目標；排除能源與食品項目的核心CPI則達2.5%，超出市場預期，並創下逾1年來新高，顯示伊朗戰爭的衝擊逐步反映在物價上。

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歐元區5月通膨數據公布後，《彭博》編纂的衍生性商品數據顯示，歐央11日會後升息1碼（0.25個百分點）至2.25%的機率已達97％，這將是該行自2023年9月以來首次升息。分析師指出，除非歐洲央行總裁拉加德和其他決策官員改變市場目前的預期，否則貨幣政策將繼續走緊縮軌道，今年剩餘時間至少還會升息一次，預計將落在9月。

然而，歐洲央行在決策上也面臨挑戰，因歐元區21個成員國的經濟成長正遭受打擊，5月商業活動的萎縮速度創下2023年以來新高。市場也開始擔憂歐洲可能面臨停滯性通膨（stagflation）風險，即通膨升高同時經濟成長放緩的情況。

分析師也預期，日本銀行將採取類似歐洲央行的升息行動。日本厚生勞動省日前公布數據指出，日本實質薪資連續第4個月走高，創下4年來最長連漲紀錄，為日本銀行創造升息的有利空間。市場預計日本銀行在16日會後將升息1碼至1%。

在歐洲央行做出決定前夕，加拿大央行可能會維持從去年10月以來的利率水準2.25%不變。美國聯準會（Fed）在17日會後、英格蘭銀行在18日會後也可能維持各自的利率不變，以觀察伊朗戰爭的影響。

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