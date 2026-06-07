情侶宅在家「玩土」玩出4.9億奇蹟 驚人發家內幕曝光了

Pott'd 創辦人 Frankie 和 Sascha。（圖取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕疫情封城期間，許多人被困在手機與螢幕之中，但在英國，一對情侶卻選擇玩黏土改變生活。他們從在家嘗試陶藝紓壓開始，意外發現市場空白，進而打造DIY陶藝品牌Pott’d，並將這個副業一步步推向國際市場。2025年營收達1180萬英鎊（約台幣4.9億），銷售遍及20多國，更一舉入選《泰晤士報》評選的2026年英國成長最快企業第6名，從封城興趣逆襲成全球品牌。

Pott’d 創辦人 Frankie Thorogood 與女友 Sascha 在2021年疫情封城期間，長時間待在家中，生活幾乎被電腦與手機綁住。兩人開始尋找一種能「遠離螢幕」的共同活動，嘗試各種手作與藝術創作，最後發現免窯燒的風乾黏土/免燒陶土（air-dry clay）最具療癒感。

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這種創作不需要專業設備，只要在家就能完成，過程也具有高度放鬆效果。他們很快意識到，市場上雖然有陶藝課程，但「完整打包、讓新手直接上手的整組產品」幾乎不存在，並意識到這其中蘊藏著商業計畫的潛力。於是開始嘗試，最終打造出包含所有陶藝入門所需工具的產品，屬於典型的「客廳創業」。

根據泰晤士報6日披露，《Sunday Times 100》2026年榜單資料，Pott’d 2025年營收約 1180萬英鎊，三年平均成長率高達256.7%，生意已拓展至 20多個國家，並與 Barbie、Hello Kitty 等品牌合作，拿下2026年英國成長最快企業第6名。

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