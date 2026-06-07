自豪「找工作易如反掌」她22歲完全依賴AI求職獲5家大公司聘用通知

現在多數的年輕人使用ChatGPT撰寫履歷和自我個性評估，內容顯得非常專業，獲得公司聘用。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕日媒報導，一位22歲的年輕人從一般大學畢業後，收到了五家大型媒體公司的聘用通知。她坦言，從自我分析到面試的履歷和腳本撰寫，她完全依賴人工智慧來完成所有工作，他稱「找工作簡直易如反掌」。

精通人工智慧的求職者獲得了遠超自身資歷的工作機會，企業也紛紛採取措施應對。如今，求職戰場已演變成一場圍繞著人工智慧的「殘酷戰爭」。根據Mynavi的一項調查顯示，2027屆畢大學業生中人工智慧的使用率超過80%。求職學生委託人工智慧製作申請表和準備面試已成為一種普遍現象。

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22歲的田村穗乃香（化名）就是充分利用人工智慧獲得工作機會的其中一人。儘管她高中輟學，就讀於一所中等水平的國立大學，但她仍然成功入職了五家知名的大媒體公司。

她說：「工作申請表上的問題通常每個大約1000個字。我先自己寫300個字左右，然後把剩下的字都扔進ChatGPT，讓它『擴充』一下。它瞬間就變成了一篇聽起來很專業的文字，既有我自己的風格，又像是別人寫的。」

令人驚訝的是，田村竟然把自我個性分析也交給了人工智慧。她笑稱 ：「讓人工智慧分析我聽起來可能很奇怪，但我真的沒有什麼特別突出的優勢。我問人工智慧的時候，她說：『媒體產業的企業文化喜歡特立獨行的人，所以如果你強調自己高中輟學這件事，你會更容易成功』」。

田村表示，AI甚至教我怎麼表達這一點，而且效果驚人。為了準備面試，她指示人工智慧「預先想到50個問題」，批量生成問答列表，並反覆使用這款應用程式進行模擬面試。

她說：「說實話，我原以為找工作輕而易舉。我沒撒謊，每個人都會在某種程度上誇大自己的背景，對吧？人工智慧只是在最大限度地挖掘我的潛力。」她稱在一家公司，預先準備好的問答清單在第三輪面試中都派上了用場。

26歲的袴田奈奈（化名）在當地銀行工作，她的目標是晉升到大型銀行或證券公司。與田村不同，她充分利用人工智慧進行公司分析。她說：「閱讀中長期管理計畫的每一頁都不現實，所以我把年報和投資者關係資料的PDF文件導入NotebookLM，讓它一次生成摘要。然後用Claude和其他工具把摘要分解成更小的問題，比如『用100個字概括這家公司的優勢和劣勢』以及『它與競爭對手最大的區別是什麼？』她會整理每家公司的信息，記住所有內容，然後去參加面試。 」

袴田表示，透過設定詳細的前提條件，例如『你是一位26歲的年輕人，在XX銀行工作了5年，現在想跳槽到一家大型銀行或證券公司，人工智慧就能產生更貼近實際的求職策略。如果你簡要列出過往的工作經歷，並詢問如何才能寫出吸引這家公司的簡歷，它就能生成一份完美的面試腳本。

她眼中閃爍著光芒說道：「多虧了人工智慧，我感覺自己終於有機會進入這家我剛畢業時因為學歷背景而放棄的公司了。」。

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