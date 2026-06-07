該聽誰的？美股重挫高盛喊逢低買進 機構投資人籲快避險

美股4大指數5日重挫。（法新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美股4大指數5日慘跌，其中費城半導體指數更重挫逾10%，但高盛表示，美股大幅回檔並非撤退的理由，而是增持股票的良機，預測標普500指數今年有望突破8000點。然而，已有資產管理業者已開始針對潛在的人工智慧（AI）泡沫化，在債券市場進行佈局。

高盛美洲股票執行服務主管弗拉德（John Flood）表示，5日的下跌很可能是由於週末前的獲利回吐，以及投資人預期將有更多股票透過首次公開募股（IPO）投入市場，過去這類拋售往往有利於投資人買進並獲得回報。

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弗拉德說：「今年以來買進的機會並不多，從歷史經驗來看，在標普500指數回檔2%時買進，通常都能獲得回報，我認為這種情況還會持續下去。」

5日道瓊工業指數下跌1.4%，標普500指數下跌2.6%，科技股為主的那斯達克指數大跌4.2%，創去年4月以來單日最大跌幅；費城半導體指數更重挫10.3%，創6年來單日最大跌幅。

美股重挫主要因為最新公布的美國5月非農就業報告顯示，新增非農就業人口達 17.2 萬人，遠優於市場預期的 8.5 萬人，顯示美國勞動市場依然強韌，失業率則維持在 4.3%。這項強勁的數據大幅降低了美國聯準會（Fed）近期的降息預期，市場甚至評估年底前升息的機率攀升。

弗拉德指出，投資人最常提及的問題包括通膨、涉及伊朗的地緣政治緊張局勢，以及對私人信貸的擔憂，他認為這些擔憂是健康的「憂慮之牆」，而非信心惡化的跡象。

然而，由於市場資金大量湧入科技與 AI 產業，引發了信貸泡沫化的擔憂，雙線資本（DoubleLine Capital）和橡樹資產管理（Oaktree Capital Management）等2大債券與信貸巨擘，正積極佈局具防禦性的債券，以因應未來可能發生的信貸緊縮。

機構投資人也對今年以來因AI浪潮帶動記憶體晶片價格飆漲而漲勢凌厲的南韓股市趨於謹慎。避險基金金馬基金管理公司（GHFM）已減持曝險部位並增加了衍生性商品保護，而M&G投資公司則減持了記憶體和晶圓代工持股，以拓展AI供應鏈下游的投資。

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