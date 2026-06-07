台灣無人機在全球闖出一片天 外媒讚「值得信賴且富有韌性」

台灣無人機製造商正經歷爆炸性的出口成長，不斷向海外擴張。（本報資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台灣打造無人機「非紅供應鏈」，成功立足世界，新加坡媒體《海峽時報》報導，台灣打造自己為不受中國影響的無人機樞紐，創造「值得信賴且富有韌性」的明星產業。

在台灣，無人機製造商正經歷爆炸性的出口成長，不斷向海外擴張，以實現僅靠國內市場無法支撐的規模經濟。2026年第一季度，台灣無人機出口額飆升至1.15億美元，已經超過了2025年全年9300萬美元的出口總額。其中大部分出口到了捷克和波蘭，但專家認為最終目的地是烏克蘭。

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隨著全球對輕巧高性能無人機設計的需求飆升，台灣無人機製造商碳基科技公司計劃將其員工人數從60人增加一倍以上，並搬入面積是現有工廠三倍的新製造工廠。

碳基科技執行長游沛文表示，近年來他們的國際業務活動成長了一倍多，並在美國、日本、歐洲和東南亞建立了合作夥伴關係。

此次碳基科技擴建是台灣更宏大目標的基石，即把自己打造成為「非紅色」或不涉及中國的無人機系統區域中心，這項計畫得到了政府到2030年投入442億新台幣的投資計畫的支持。

隨著一些國家對來自中國的關鍵技術（中國主導全球商用無人機市場）的安全問題日益警惕，台灣正努力將自己定位為值得信賴的無人機供應商，其產品不含中國零件。

通常情況下，台灣出口的是軍民兩用無人機（既可用於商業用途，也可用於國防用途），以及電機、電池和攝影機等零件。

根據台灣經濟部預測，雖然目前出口僅佔台灣無人機總產量的20%左右，但到2030年，出口占額預計將超過50%。該部補充說，預計到同年，台灣無人機的總產能將躍升至每月10萬台，比目前的每月1.5萬台增加7倍。

人們對中國製造產品的網路安全和資料安全風險的擔憂已在全球蔓延，這為台灣創造了機會。培育強大的國內無人機產業，也能讓台灣面臨來自中國的入侵威脅時，支持自身不對稱的國防自力更生。

烏克蘭和中東持續不斷的衝突所汲取的經驗教訓表明，無人機在現代戰爭中扮演著至關重要的角色，並且需要從單純依賴昂貴的傳統武器平台轉向同時發展低成本、可大規模生產的無人系統。對台灣而言，這一點尤其重要，因為在規模、海軍實力和工業深度方面，台灣的軍事力量無法與中國匹敵。

INDSR的訪問研究員Harun Talha Ayanoglu說：「無人機技術對台灣來說極為重要，但這並不是因為無人機可以獨自贏得戰爭」。這位無人機專家表示：「它們的價值在於幫助台灣抵消中國在人力、平台和資源方面的巨大優勢。」

不過，即便台北方面已經意識到需要建立更強大的無人機供應鏈，專家也指出，台北的雄心壯志面臨巨大的障礙，最顯著的是成本競爭力。台灣製造的無人機比中國同類產品價格高得多，通常高出兩到三倍，而專門的軍事硬體價格甚至高出十倍。

即使是已經轉型為全球軍用無人機製造強國的烏克蘭，仍然嚴重依賴中國的零件，特別是稀土磁鐵和鋰電池。

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