明天沒救了？韓KOSPI期指夜盤砍到跌停 SK海力士GDR狂殺逾20％

美股上週五大跌，預期南韓股市週一也將承受龐大壓力。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美股上週五（5日）血崩後，6日台指期夜盤重挫3006點，寫下單日最大跌點，跌幅達6.65%。南韓股市也不妙，KOSPI 200期指夜盤殺到跌停，跌幅達8%，比台期指夜盤更慘。此外，在德國上市的SK海力​​士GDR（德國股票存託憑證）狂瀉20.5%，三星電子GDR暴跌15.02%，韓媒憂心週一（8日）韓股恐迎來黑色星期一。

韓媒《每日經濟》7日報導，隨著全球股市面臨市場利率上升的衝擊，以及投資人對AI企業業績增長率是否達到頂峰的質疑，費城半導體指數5日暴跌10%以上，南韓股市也面臨壓力，MSCI韓國指數上市指數基金（ETF）暴跌14.11%，KOSPI期貨指數夜盤跌停，跌幅達8%。

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6日，在德國上市的SK海力​​士GDR狂殺20.5%，三星電子GDR重摔15.02%。因此，有人擔心南韓股市週一開盤如果原封不動受到週末海外股市的不利影響，可能出現黑色星期一。

報導說，南韓國內證券市場的信用融資餘額上升到37兆韓元（約台幣7400億）， 再加上大幅增加的三星電子、SK海力士單一槓桿ETF規模有可能進一步助長短期暴跌。

不過，報導強調，即使股價出現暴跌，半導體等企業的業績展望也不會受損，所以很多人認為，此次衝擊並不意味著長期下跌的開始。

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