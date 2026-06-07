長年節儉仍堅持塞零用錢給愛孫 阿嬤換來1句「真小氣」結局好心酸

家庭成員之間即使有血緣關係，也需要建立適當金錢界線。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕在許多人心中，祖父母疼愛孫子似乎是再自然不過的事。然而，日本一名69歲阿嬤長期省吃儉用、靠年金過活，多年來持續拿錢疼愛孫子，沒想到只因為某次少包一點零用錢，換來的不是感謝，而是一句刺耳的「奶奶真小氣」。一句話，讓她徹底對孫子寒心，也開始重新思考自己後半人生究竟該為誰而活。

日媒報導，現年69歲的智子（化名）獨自生活，丈夫多年前因病離世，目前主要依靠遺屬年金與國民年金維生，每月收入約12萬日圓（約新台幣2.3萬元），生活節儉。她育有一名43歲女兒，並有一位就讀國小二年級的孫子。

請繼續往下閱讀...

然而，與一般祖孫關係不同，智子對孫子並沒有特別的喜愛之情。她表示，女兒夫妻奉行「不責罵育兒」理念，幾乎不會糾正孩子的行為，導致孫子經常在家中大聲喧鬧、穿鞋踩上沙發，甚至隨意碰觸她珍惜的物品。每當她出言提醒時，女兒卻認為她對孩子過於嚴厲。

真正讓智子心寒的，則是一筆零用錢事件。她透露，過去每次見面都會包5000日圓（約新台幣970元）給孫子作為零用錢。儘管年金收入有限，她仍希望讓孫子開心。不過某次因年金尚未入帳，手頭較緊，她改包1000日圓（約新台幣194元）給孫子。沒想到孫子當場拆開紅包後脫口而出「奶奶真小氣！」不但沒有道謝，還表現出不滿情緒。

更讓她難以接受的是，女兒不僅沒有糾正孩子，反而笑著表示「現在的小孩哪會滿足於1000日圓，下次多包一點吧。」智子坦言，那一刻讓她徹底改變想法。

過去她一直捨不得動用丈夫留下的1000萬日圓（約新台幣194萬元）存款，希望未來不要增加女兒負擔，但在那次事件後，她開始重新思考自己的生活方式。她表示，如今不再一味節省，而是把部分積蓄花在旅遊、美食等自己喜歡的事情上，也逐漸與女兒一家保持適當距離。

專家指出，家庭成員之間即使有血緣關係，也需要建立適當界線。當長輩的付出被視為理所當然，甚至遭到情感或金錢上的過度依賴時，適時表達立場與拒絕，反而有助於維持健康的家庭關係。

智子表示，自己現在已經能坦然拒絕女兒臨時提出的探訪要求，雖然一開始感到內疚，但如今更能感受到「為自己而活」的重要性。她認為，比起勉強迎合外界對祖父母角色的期待，照顧好自己的生活與晚年，才是最重要的事。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法