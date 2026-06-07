這國黃金產量爆衝超越中國了 全球第1大

俄羅斯今年其黃金產量可能高達500噸，超過中國，使其成為世界上最大的黃金生產國。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕俄羅斯表示，今年其黃金產量可能高達500噸，超過中國，這一數字將使其成為世界上最大的黃金生產國，並遠遠超過獨立產業觀察家的估計。

俄羅斯自然資源部長亞歷山大·科茲洛夫告訴國營通訊社塔斯社，俄羅斯將在2025年開採480至500噸黃金，去年的產量可能也約為480噸。

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這些數據令業內分析師和企業高層感到意外，因為自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來，該國一直沒有公佈官方黃金產量數據。這項估算值比世界黃金協會（WGC）對俄羅斯2024年礦產產量的評估高出約50%，而且是在近年來沒有大型新礦投產的情況下得出。

世界黃金協會估計，俄羅斯2024年黃金開採量約330噸，僅次於中國的380噸。獨立顧問公司Metals Focus估計，俄羅斯去年的礦產黃金產量為345噸，而俄羅斯雜誌《黃金與技術》估計總產量約360噸。

早前《Visualcapitalist》報導，根據世界黃金協會估計的礦山產量，2024年全球前10大黃金生產國中，中國黃金產量達380.2噸，位居世界第１，佔全球總產量的10%以上。由於國內採礦業的蓬勃發展和政府對資源開發的大力支持，中國已連續十多年保持世界第1的地位。

澳洲，則以284噸產量，排名第3。加拿大2024年的黃金產量略高於202噸，使其成為全球第4大黃金生產國和美洲最大的黃金生產國。美國則以158噸產量排名第5。

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