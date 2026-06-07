滅門級屠殺？台股融資戶死亡四部曲來了 畢業潮時間曝光

台股週一走勢承壓。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台股週一（8日）恐遭血洗，目前市場最關注就是融資問題，恐爆發一波斷頭潮。根據目前證交所的規定，若融資維持率低於130%，券商就會向投資人發出「融資追繳」通知。當收到融資追繳通知，若未在期限內補繳保證金，融資維持率仍低於130%，就會被券商強制賣出股票，就是「融資斷頭」。根據資料「T+2 日」是融資追繳的最後補款期限，若未補足則會在「T+3 日」開盤被券商強制「斷頭」賣出，推估這波集體畢業潮落點是在11日。

根據永豐期貨官網說明，融資成數（也有人稱做融資比率），是對於想買的股票，券商可以借給你多少比例的金額，而其他的金額則是你的自備款。例如：目前臺灣上市櫃股票的融資成數是6成（60%），表示一張10萬元的股票，券商可以幫你出6萬元，但你自己要準備4萬元的自備款來支付。

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融資維持率則可以說是用來保護券商與投資人的機制。其公式為：融資維持率 = 股票現值 ÷ 融資金額 x 100%。例如融資買進一張10萬的股票，自備款4萬元、跟券商融資6萬元，融資維持率 = 10萬 ÷ 6萬元 x 100% = 166.7%，如果股價上漲，該股票現值從10萬升高至12萬元，則融資維持率 = 12萬 ÷ 6萬元 x 100% = 200%。相反，若股價下跌至8萬元，則融資維持率 = 8萬 ÷ 6萬元 x 100% = 133.3%

融資追繳令則是當股價發生漲跌變化時，融資維持率會跟著發生改變，根據目前證交所的規定，若融資維持率低於130%，券商就會向投資人發出「融資追繳」通知。這時投資人可以考慮是否要補繳保證金，將融資維持率提高至一定程度。當收到上述的融資追繳通知，若未在期限內補繳保證金，融資維持率仍低於130%，就會被券商強制賣出股票，就是俗稱的「融資斷頭」。

至於避免融資斷頭3方法就是補繳保證金、償還金額或停損賣出。

若未在期限內補繳保證金，融資維持率仍低於130%，就會被券商強制賣出股票，就是「融資斷頭」。（本報製圖）

因此若台股週一（6/8）跌勢失控，收盤後融資維持率跌破券商標準，券商於週一盤後（T日）發出追繳通知，投資人就需要在T+2日收盤前補繳保證金給券商，否則隔日立即斷頭。

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