周一台股指數3種走勢一次看 平均跌點「在這」 國安基金護盤機率低

市場同時關注，萬一台股出現雪崩，國安基金是否進場？（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕周一（8日）台股是否會如預期出現重挫，專家分析，可能出現3種走勢。首先是，假設台指期完全反映，加權指數可能跌3000點，來到42220點。第二，如果以台積電ADR跌6.69%來推算，加權指數恐跌1264點，下滑到4萬3806點。第三是，以富台指跌2.25%來推估，加權指數將跌1000點，落在4萬4055點。換算下來，台股加權指數平均跌點約1761點。

台股若收在月線4萬3千點上下附近，屬於漲多正常回檔。而美國聯準會預期在17日開會，才是真正考驗股市是否落底的時間。

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市場同時也關注，萬一台股出現雪崩，國安基金是否進場？專家認為，如果只是單日下跌，國安基金未必進場，但如果真的動用國安基金，顯示情況不妙，投資人須留意投資風險。

亞太商工總會執行長邱達生認為，國安基金周一進場護盤的機率低。專家分析，目前為止整體股市，都還是強勁穩定，國安基金進場護盤機率不高，也認為目前台灣的經濟情勢看漲，尤其AI科技需求還在持續提升。

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