自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

周一台股指數3種走勢一次看 平均跌點「在這」 國安基金護盤機率低

2026/06/07 17:15

市場同時關注，萬一台股出現雪崩，國安基金是否進場？（歐新社）市場同時關注，萬一台股出現雪崩，國安基金是否進場？（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕周一（8日）台股是否會如預期出現重挫，專家分析，可能出現3種走勢。首先是，假設台指期完全反映，加權指數可能跌3000點，來到42220點。第二，如果以台積電ADR跌6.69%來推算，加權指數恐跌1264點，下滑到4萬3806點。第三是，以富台指跌2.25%來推估，加權指數將跌1000點，落在4萬4055點。換算下來，台股加權指數平均跌點約1761點。

台股若收在月線4萬3千點上下附近，屬於漲多正常回檔。而美國聯準會預期在17日開會，才是真正考驗股市是否落底的時間。

市場同時也關注，萬一台股出現雪崩，國安基金是否進場？專家認為，如果只是單日下跌，國安基金未必進場，但如果真的動用國安基金，顯示情況不妙，投資人須留意投資風險。

亞太商工總會執行長邱達生認為，國安基金周一進場護盤的機率低。專家分析，目前為止整體股市，都還是強勁穩定，國安基金進場護盤機率不高，也認為目前台灣的經濟情勢看漲，尤其AI科技需求還在持續提升。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財