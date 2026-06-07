光電板害南部不下雨？曾文水庫蓄水率回升至12％

曾文水庫蓄水率回升至12.67％（圖取自水利署官網）

〔記者廖家寧／台北報導〕曾文水庫蓄水率日前跌破1成引起各界關切南部水情，近期網路傳言再起指稱是光電板導致南部不降雨。然而，時序進入豐水期，曾文水庫蓄水率今（7）日已回升至12.67%。水利署統計，南部主要水庫曾文、烏山頭及南化合計蓄水量已從本月3日的7200萬噸，回升至9030萬噸。

水利署本月3日表示，曾文、烏山頭及南化3座水庫蓄水量合計仍有約7200萬噸，且農業一期作稻作已在5月31日順利完成供灌，可進一步節省水庫出水量，公共用水供應至6月底仍保有1個月安全蓄水量。

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梅雨鋒面接近加上對流系統旺盛，近日全台各地有短延時強降雨。截至今日下午4點，曾文水庫蓄水率回升約3個百分點至12.67％、烏山頭水庫蓄水率14％、南化水庫27.2%，烏山頭及南化水庫蓄水率未明顯回升。另氣象預報台灣明（8日）開始至16日連續9天將迎來梅雨旺盛期，南部水庫蓄水率可期會逐步回升。

南部地區豐枯比為9:1，意即枯水期的降水是豐水期的1成，枯水期末南部水庫蓄水率降低是正常現象。然而，每逢枯水期光電致旱論就會再起，近期網路傳言再起，指稱中南部地區設置光電板反射太陽光導致不利於降雨機會，但每年進入豐水期後，中南部水庫集水區受降雨挹注，光電致旱論就會逐漸平息，與此同時，已安裝的太陽光電板也都還在，讓光電致旱論淪為穿鑿附會的無稽之談。

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