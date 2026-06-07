中國若重啟運河計畫 學者：川普將對尼加拉瓜採取強硬行動

中國若重啟尼加拉瓜運河計畫，美國總統川普將對尼國採取強硬行動。圖為港商王靖（右）和尼國總統奧蒂嘉（左）2013年6月簽署運河特許協議。（美聯社檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕香港《南華早報》報導，美國總統川普試圖重塑美國在拉丁美洲的霸權地位，此舉已重創中國在古巴、巴拿馬和委內瑞拉的利益。但德籍華人政治學者、歐盟亞洲事務研究中心（EIAS）高級研究員張俊華警告，尼加拉瓜可能成為美中兩國下一個經濟戰場。

張俊華4日發表論文指出，川普自重返白宮以來尚未對尼加拉瓜發動攻擊，但如果中國重啟1項雄心勃勃的計畫，修建1條橫貫尼加拉瓜、連接太平洋和加勒比海的運河，這種情況可能會改變。

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張俊華表示，這條水道多年來一直處於停滯狀態，但川普強硬的外交政策，包括幾個月以來，他向多個拉丁美洲國家政府施壓，可能會促使北京重啟尼加拉瓜運河的修建計畫。

張俊華指出，中國近期加大了尋找巴拿馬運河替代方案的力道。這條水道先前由香港長江和記實業有限公司的子公司所有，但在川普數月施壓後，於今年1月轉讓給了2家歐洲航運公司。

巴拿馬最高法院的裁決遠非中國在拉丁美洲遭遇的唯一挫折。今年1月，北京也譴責美國逮捕時任委內瑞拉總統馬杜羅，此舉為華盛頓加強對該國龐大石油產業的控制鋪路。

最近，北京當局指責華盛頓「捏造事實」，為其對古巴（自1960年以來一直是中國的盟友）的制裁和封鎖辯護。張俊華表示，現在，華盛頓很可能將目標轉向該地區其他國家，例如尼加拉瓜、智利和秘魯，而中國正計劃在這些國家建立基礎設施。他說：「尼加拉瓜未來有可能受到美國的影響。」

張俊華指出，北京當局已經開始回應美國的施壓。自巴拿馬運河的裁決出爐以來，中國加快了在拉丁美洲的其他基礎設施計畫，其中包括耗資13億美元的秘魯錢凱港（Chancay）。

張俊華指出，中國在尼加拉瓜推動運河建設也是明智之舉。與巴拿馬一樣，尼加拉瓜部分地區地形狹窄，足以建造1條跨洋運河。

香港尼加拉瓜運河開發投資公司（HKND 集團）最初於2013年簽署協議，承建尼加拉瓜運河，造價500億美元，尼加拉瓜政府授予該公司50年特許經營權。HKND是由董事長王靖與尼加拉瓜政府合資在香港成立，王靖又擔任中國信威集團董事長，但該公司後來破產，尼加拉瓜運河的建設從未啟動過，這個計畫在中國國內，亦被戳穿為讓無數中國投資人損失了數百億人民幣的騙局，尼加拉瓜政府最終在2024年撤銷了特許經營權。

此後，尼加拉瓜選定了1條新的運河路線，全長445公里，並引入了中國國有企業中工國際工程公司（CAMC Engineering）作為合作夥伴。但張俊華表示，該計畫仍面臨工程和環境方面的障礙。

尼加拉瓜曾是台灣友邦，但在總統奧蒂嘉（Daniel Ortega））主政時代，與台灣2度斷交，最近一次是2021年12月10日，尼加拉瓜片面宣布與台灣斷交，並立即與中國建交。

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