投顧週日出具報告：資金不是在逃命 而是轉向防禦族群

投顧出具報告指出，從基本面來看，並沒有太多的改變，而非趨勢翻空。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕儘管今天是周日休假，但投信投顧相關從業人員動起來，積極應戰這波股災來襲！投顧出具報告指出，「市場開始擔心AI 盛宴，是否因利率而提早散場」，但初步判斷起來，資金不是在逃命，而是在轉進，資金看似從漲多AI 流向防禦族群，比較像是類股輪動；從基本面來看，並沒有太多的改變。因此，修正屬於消化漲幅的整理，而非趨勢翻空。

美股上週五引爆「黑色星期五」，外界多預期，本週一恐上演「黑色星期一」，出現史詩級的崩跌，目前市場也充滿恐慌情緒！

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對此，台新投顧表示，本次回檔的本質是「利率擔憂引發評價殺」，並非基本面崩盤；AI 大廠資本支出指引未調整、訂單能見度仍高，因此修正屬於消化漲幅的整理，而非趨勢翻空。

台新投顧指出，費城半導體上周五大跌10%，包括：超微 （AMD）及台積電ADR 全面倒地，不過，進一步觀察，目前呈現類股輪動，「非全面撤退，而是換手」；分析師表示，週五雖出現股債雙殺，但必需消費類股反而上漲。其中，資金看似從漲多AI 流向防禦族群，比較像是類股輪動，而不是2000 年那種泡沫破裂的全面性恐慌。

其次，AI 資本支出週期未逆轉，能見度仍高；其中，台積電、NVIDIA 才剛拋出全週期擴產藍圖；下半年高階AI 伺服器與邊緣終端出貨能見度清晰。台新投顧並引述，魏哲家明言「資本支出下面幾年都很好」。

再者，從地緣風險來看，美伊協議進展，尾部風險下降；由於官方頻頻透露美伊協議談判已近尾聲，若地緣風險緩解，將進一步降低市場的尾部風險溢價，有助於恢復風險偏好。

台新投顧並提出四點觀察：

第一、短期修正整理，低點看季線，基本面：AI需求仍強，1Q26 GDP成長率創48年新高，企業盈餘成長上修。

第二、技術面：漲多回檔，快速修正乖離率。

第三、籌碼面：外資轉賣超台股。

第四，後續關注：美伊談判後續、SpaceX IPO、股東會、301關稅10大電子權值推估。

展望後市，台股高點目標為49,683點，漲幅為8.8%；進一步分析，以各個股「目標價÷現價×市值比重」計算對加權指數的潛在貢獻點數；合計貢獻4,006點，因此，加上6/4 加權指數收盤45,677 點，推估指數目標位置上看49,683 點。

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