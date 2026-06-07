台灣全家超商「這碗」涼麵登上日媒 記者吃過後滿血復活

全家便利店一款涼麵讓日本記者讚不絕口。（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕日本科技雜誌記者在6月2日至5日台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI 2026）期間來台灣採訪，辛苦工作之際到全家便利商店填飽肚子，回日本後發文稱讚一款涼麵，引起日媒報導關注。

ASCII株式會社為日本電腦相關雜誌書籍出版社，記者KTU（又名加藤勝明，音譯）是一位資深技術作家，專攻DIY電腦領域，對業界瞭如指掌。他作為ASCII報導團隊的一員，全程駐守COMPUTEX TAIPEI現場，對活動進行了深入報導。

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日本雅虎財經新聞介紹KTU在報導間隙享用台灣的便利商店美食！

報導指出，在台灣的採訪相當辛苦，就連KTU也顯得有些疲憊。 KTU稱：「我之前身體有點不舒服，不過現在已經恢復了。現在突然好餓啊。」、「時間不早了，所以我在附近的FamilyMart買了便當。就算看不懂中文標籤，拍張照片發給Chappy也沒什麼問題啦。照這樣下去，我覺得無論發生什麼，人們都不會放棄使用人工智慧工具吧。」

KTU表示，他買的是香蔥雞涼拌麵，花椒和蔥油的香味很濃鬱，麻辣鮮香，吃起來很爽口，很好吃。

KTU住的地方是全家便利店和7-Eleven的激烈競爭區，再往前走一點就能找到另一家便利商店。ASCII不僅發布KTU的文章，也發布大量現場報導。

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