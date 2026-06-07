50歲才創業不嫌晚！她從廚房起步「飆出年營收10億」 翻身心路曝光

Paula Blankensh在50歲那年，決定創立塗料品牌。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕50歲才創業，很多人可能認為已經太晚，但美國一名女性卻用行動證明，人生沒有標準時程表。她從自家廚房起步，靠著販售家具翻新塗料打造出年營收達3100萬美元（約新台幣9.7億元）的企業，成為創業圈備受矚目的勵志案例。

現年63歲的Paula Blankensh是塗料品牌Heirloom Traditions Paint創辦人。她從小看著父母經營零售生意，雖然沒有完成高中學業，但16歲時就在母親協助下開設第一家服飾店，之後又與姊姊共同經營居家裝潢用品店，累積豐富的銷售與室內設計經驗。

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在父母相繼離世後，身為單親媽媽的Paula Blankensh為了陪伴兒子成長，搬到肯塔基州生活，並開始思考新的事業方向。2013年，她將自己翻新的家具照片分享到Facebook，意外吸引大量網友詢問改造技巧，也讓她發現家具翻新市場蘊藏商機。

看見需求後，50歲那年，她決定創立塗料品牌，並透過社群媒體分享教學內容與改造成果。創業初期，她四處尋找塗料供應商，最後在一間當地化工公司的協助下，成功開發出第一批產品。

起初，她只是透過eBay販售塗料，希望每天能賣出100美元（約新台幣3140元）商品。不料短短一個月內，日銷售額便突破200美元（約新台幣6280元）。隨著顧客好評不斷累積，訂單快速成長，原本在家中廚房進行的生產與包裝作業已無法負荷，她因此租下辦公室與倉庫，正式展開規模化經營。

為拓展市場，她曾積極將產品打入各地零售通路，一度進駐超過300家商店。然而在實際經營後，她發現實體通路限制較多，也難以持續推動品牌成長，因此決定將重心轉向線上銷售。

之後，她推出主打簡化DIY流程的全效合一塗料，可直接使用於木材、皮革、布料等多種材質表面，並透過Facebook廣告與試用樣品活動吸引消費者體驗。產品憑藉便利性與良好口碑迅速走紅，在DIY社群間累積大量支持者。

經過十多年發展，Heirloom Traditions Paint已成長為估值超過1億美元（約新台幣31.4億元）的企業。根據報導，公司去年創下3100萬美元年營收，員工人數達60人。如今，公司正興建更大型的新園區，持續擴大營運規模。回顧創業歷程，Paula Blankensh表示，年齡從來不是限制，只要願意踏出第一步，人生隨時都有重新開始的機會。

她也鼓勵有創業夢想的人勇敢嘗試，不要因為年紀或現況而放棄，「你永遠不知道自己能走多遠，除非願意開始行動。」

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