夏季櫻桃霸主來了 攤商不藏私告訴你甜甜價時間

夏季櫻桃季已經開始。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國華盛頓櫻桃有夏季櫻桃霸主美譽，空運櫻桃最近已開始出現在傳統市場，普通等級的櫻桃每台斤大約250-270元可以買到，台北傳統市場的攤商表示，等到海運櫻桃到貨，價格應該會下殺到每台斤200元以下，屆時會有更甜的價格。

外媒報導，華盛頓櫻桃季已經開始，早期報告顯示今年櫻桃收成前景不錯，農民說，果實個頭大、顏色鮮豔，果實品質似乎也很高。

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華盛頓州樹果協會主席德瓦尼 （Jon DeVaney） 說，今年開局良好，不過，華盛頓州已連續第四年宣布乾旱，這仍然令人擔憂，果農正在密切關注水源供應，但總體而言，生長條件非常理想。有了灌溉系統，那些已制定租賃用水計劃的農戶應該能夠種植出優質的作物，並為消費者帶來他們所期待的優質櫻桃。

西北櫻桃委員會（Northwest Cherry Commission）主席派翠克（Eric Patrick）強調，今年採摘後的櫻桃將被運往至少 20 個不同的國家，除了加拿大是最大的出口國外，也出口到台灣、新加坡、泰國、越南、中國、日本、南韓、馬來西亞、菲律賓、巴西、柬埔寨及墨西哥等。

近日台灣消費者也可在傳統市場看到華盛頓櫻桃，普通等級的櫻桃每台斤大約250-270元，詢問攤商價格何時會降，攤商說，預計海運櫻桃抵達後，價格會再便宜一點，每台斤有望下探至200元以下。

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