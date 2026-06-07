國會若否決台美協議恐遭美加稅 學者示警：301稅率無上限

美國總統川普。（路透，檔案照）

〔記者廖家寧／台北報導〕美國新一輪301條款調查尚在進行中，外界預期美國會在7月底完成調查並公告各國最終稅率，才能和122條款全球10%稅率換軌，並預期最終稅率仍會維持原對等關稅架構。學者表示，301調查還沒完成，目前看來美國有意維持已談好的既有貿易協議，但也預期川普也已對此做好準備了，萬一有國家不願意執行談好的貿易協議時，或有國家的國會否決貿易協議，川普也可透過301條款調查來提高該國商品稅率，甚至將不同調查的稅率相加，而且301條款並沒有稅率上限規定。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）日前表示，美國尊重協議就是協議，美國將尊重與各國在貿易協議上達成的關稅上限。各界對此預期，美方在301條款調查完成後給予各國的最後稅率仍會在對等關稅架構的基礎上，包括台灣在內等國最終稅率會在15％以內。

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目前全球僅中國被美國認定存在不公平貿易而加徵301條款關稅，回顧美國總統川普第一任任期，中國威脅論逐漸擴大，美國在2017年以中國透過強制技術轉讓的方式侵犯美國智慧財產權為由，對中國啟動301條款調查，並在2018年起發布對中國加徵關稅的制裁命令，中國也回以關稅報復，雙方將關稅大炮擺上前線，對峙氣氛濃厚，美中貿易戰正式展開。

東海大學經濟系教授邱達生指出，目前美國已公布301條款「禁止強迫勞動產品進口」調查結果，背後是美國本國法律已禁止強迫勞動產品進口，因此原物料、中間財的進口成本價格相對比較高，如果其他國家沒有法律禁止，對美國而言是不公平貿易，但301條款調查還沒結束，後續還有「產能過剩」調查，最終稅率尚未定案。

中經院長連賢明昨表示，除強迫勞動項目外，台灣和中國、日韓、歐盟還有「產能過剩」項目在被調查是否透過產業政策、補貼造成全球市場失衡，以台灣現在對美逆差一個月超過200億美元，預期台灣也應會上榜。

連賢明續說，為維持對等關稅架構，美國透過301條款重建對等關稅的法律基礎是在預期中，301條款和現行的122條款最大差別在於301條款並沒有稅率上限規定，意即川普可藉由301條款重新討論每個國家輸美商品的稅率。

連賢明認為，從這次美國在301條款「強迫勞動」項目上願意先提供台灣優惠稅率來看，川普應沒打算在關稅議題上重新開戰場，而是希望維持已談好的既有貿易協議，但預期川普也做好準備了，萬一有國家要裝死不願意執行談好的貿易協議時，或者這些國家的國會不同意這些貿易協議，川普也可透過301條款調查，甚至將不同調查的稅率相加，來提高商品稅率，這樣兩手準備來確保這些國家會執行已談好的關稅協議。

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