對股市越感恐懼 巴菲特「六字箴言」派上用場

股神巴菲特。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美股雪崩式重挫，投資人對股市越來越感到恐懼。外媒The Motley Fool 7日報導，股神巴菲特曾針對這種情況提出了六個字的建議：「別人恐懼時我貪婪」（be greedy when others are fearful），可作為投資人參考。

儘管主要市場指數可能創下歷史新高，但許多投資人目前並不樂觀。衡量投資人情緒的CNN恐懼與貪婪指數在過去一個月持續下降。 5月1日，該指數達到高峰71，穩居「貪婪」類別。到5月中旬，該指數已跌至63。截至周（7日）日，該指數為55。雖然目前仍處於「中性」類別，但正逐漸向「恐懼」類別靠攏。

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報導指出，這並不意味著經濟衰退即將到來，現在對投資感到擔憂的人居多。以下是巴菲特針對這種情況給予的最佳建議。

堅持總比恐慌好！

巴菲特最經久不衰的投資建議之一是「別人恐懼時我貪婪」。換句話說，當其他投資人可能想要退出市場時，這正是加碼增持的最佳時機。

巴菲特在2008年為《紐約時報》撰寫的一篇評論文章中提出了這一建議，當時正值大衰退時期，投資者情緒跌至谷底。他指出，「恐懼情緒如今蔓延，甚至連經驗豐富的投資者也未能倖免」； 「但對國家眾多穩健企業長期繁榮的擔憂毫無道理。這些企業的確會像以往一樣經歷盈利波動。但大多數大型企業在未來5年、10年甚至20年內都將創下新的盈利紀錄。」

巴菲特的預測成真了，自2008年10月那篇文章發表以來，標普500指數已經飆升了1000%以上。那些聽從巴菲特建議並繼續投資的人，即使在市場自由落體式下跌時，也獲得了豐厚的長期回報。

雖然沒人能準確預測下一次市場下跌何時開始，但市場最終肯定會回檔。而當回調來臨時，這將是「貪婪」的絕佳機會，可以以極低的價格大量買入優質股票。

如果股市在未來幾個月甚至幾年內繼續上漲，現在繼續投資將使投資人有機會從中獲利。

歷史經驗告訴我們，無論短期市場如何波動，持續投資才是掌握其長期成長潛力最有效的方法。透過建立一個包含穩健股票的健康投資組合，就能更好地應對任何潛在的市場波動，並創造長期財富。





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