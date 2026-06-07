抹黑水面型太陽光電影響水質 太陽光電產業協會將保留法律追訴權

水面型太陽光電符合飲用水標準，太陽光電產業協會將對不實言論保留法律追訴權。（翻攝自星能公司官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕針對台南烏山頭水庫設置水面型太陽能光電廠，因部分浮體平台接觸到水庫底泥，網路又再度傳出太陽光電模組影響水庫水質。台灣太陽光電產業協會再次聲明，在水庫設置水面型太陽光電（Floating Solar）早已是國際成熟趨勢，並非臺灣獨有，且包括聯合再生（3576）、元晶（6443）等國內模組業者有進行模組擊破、泡水與水質測試，仍是符合飲用水標準，請民眾放心。

協會表示，去年7月與10月國內業者、產業七大公協會、經濟部、環境部、農業部等均陸續針對模組對水質的影響，做出多次回應及澄清，提出數據佐證，但近期烏山頭水庫水位下降後，又有相同的質疑聲浪在網路上被渲染，對此深表遺憾，希望這些不實的網路謠言可以到此為止。

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業者透過實驗數據，客觀證實太陽光電無毒，在此呼籲關心此議題的民眾，不要自己想像，或誤信謠言，誤以為太陽能電池就像家中使用的乾電池會漏液，同時也有業者為驗證太陽能板長期浸泡於水中是否會影響魚類生長，將太陽能板放置於水中與養殖環境共存，養殖經過已長達5年以上的實驗結果顯示，水中魚類並未受到太陽能板影響，成功存續並繁殖後代，而總數量有增無減。

協會重申，面對近年網路上持續散布的不實謠言與刻意抹黑，若有任何不實言論對公司商譽及形象造成傷害，將保留法律追訴權，在必要時將採取進一步的法律行動，以捍衛企業聲譽與產業清白，也請大眾再次遇到這些網路負面訊息時，可以先客觀查詢各單位的聲明、數據，讓檢測結果說話，無須每年都上演一樣的戲碼，浪費社會資源。

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